Endrick rebate zoação do elenco do Real Madrid após vitória na Champions

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 10:24 • Redação do Lance!

Endrick marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid na Champions League, na terça-feira (17), contra o Stuttgart, e aproveitou para comentar seu apelido com o elenco merengue: Bobby Charlton. O apelido da joia no vestiário do time espanhol pegou de vez, e ele leva na brincadeira.

- Meu nome é Endrick. Como todos sabem, a "equipe" é muito importante para nós, a nossa união. A gente brinca, ri um com o outro. Sempre que é para brincar, a gente brinca. Quando é para puxar a orelha, a gente puxa. Estou muito feliz por estar num grupo assim. Agradeço a eles por estarem do meu lado — disse o jogador, à "TNT Sports".

Um dos maiores ídolos do Manchester United e da seleção da Inglaterra, Bobby Charlton já foi declarado como uma das referências de Endrick. O brasileiro viralizou nas redes sociais e virou meme por conta de uma entrevista na qual ele selecionou o meia-atacante entre os cinco melhores jogadores da história na opinião dele. A grande "piada" é que o inglês encerrou a carreira em 1976, 30 anos antes de seu nascimento.

As declarações fizeram o atacante se tornou alvo de brincadeiras do elenco do Real, principalmente de Bellingham, sendo o primeiro a espalhar o apelido no vestiário.

Após o duelo, Endrick comemorou não só o tento, mas o triunfo de sua equipe, que fechou o primeiro dia da competição entre os cinco melhores colocados. Além de celebrar, entregou aspas fortes ao reiterar que foi contratado para levantar troféus.

- Estou muito feliz, agradeço muito a Deus por essa noite incrível que vai ficar marcada para sempre. Se Deus quiser, ajudarei o clube a ganhar títulos. Não há dúvidas de que eu e Mbappé chegamos para isso, e creio que em todos os campeonatos vamos dar nosso máximo para erguer as taças - afirmou o ex-Palmeiras.

O gol de Endrick fechou o placar de 3 a 1 contra o Stuttgart, da Alemanha, pela estreia dos detentores da taça na Champions League 2024/25. O próximo duelo dos Blancos na competição será diante do Lille, da França, pela segunda rodada da fase de liga.