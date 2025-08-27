menu hamburguer
Futebol Internacional

Presidente da Fifa exalta preparação do Chile para a Copa do Mundo Sub-20

Torneio começa em setembro

imagem cameraTaça da Copa do Mundo Sub-20 é exposta no Chile (Foto: Divulgação/Fifa)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
19:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Mundo Sub-20 terá início no próximo dia 27 de setembro, no Chile, e reunirá 24 seleções de diferentes continentes. Os jogos acontecerão em Santiago, Valparaíso, Rancagua e Talca, com a final marcada para 19 de outubro.

O torneio, que carrega o slogan “criando lendas”, será a vitrine para jovens talentos do futebol mundial. Atual campeã, a seleção do Uruguai dará lugar a um novo vencedor, após quase um mês de disputas intensas no país-sede.

Em mensagem oficial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou a importância da competição e elogiou a preparação chilena. — Em exatamente um mês, a bola começará a rolar no Chile, no que promete ser uma magnífica edição da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA — disse.

Infantino lembrou que 23 equipes conquistaram vaga por meio das eliminatórias continentais, além do próprio Chile, classificado como anfitrião.

— Tão importante quanto coroar o sucessor do Uruguai será ver em ação os melhores talentos, algo que faz parte da missão fundamental da Fifa de desenvolver o futebol em todo o mundo, criando lendas — afirmou.

A expectativa é de grande mobilização do público local, com estádios cheios em todas as sedes. A Fifa, por sua vez, reforça que o torneio será um marco para o desenvolvimento de jovens jogadores que buscam espaço nas seleções principais e nos grandes clubes do planeta.

Uruguai é o atual campeão do Mundial Sub 20 (Foto: Divulgação/Fifa)

