A eliminação polêmica do Atlético de Madrid da Champions League ganhou um novo capítulo na manhã deste domingo. Durante entrevista ao "Telemundo Deportes", Enrique Cerezo, presidente do clube, comentou o pênalti de Julián Álvarez e criticou a utilização do VAR nas partidas de futebol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Todos nós acreditamos que o VAR foi criado para tornar o futebol mais justo, mas eu acho que ele foi criado para torná-lo mais injusto. Não sei onde viram que a bola tocou na perna duas vezes - começou Cerezo.

continua após a publicidade

- Até quarta-feira à tarde, estávamos prontos para ganhar as três competições: a Champions League, a Copa do Rei e La Liga. Naquela noite, um problema com uma ferramenta assustadora chamada VAR, que não serve para nada além de prejudicar os times, acabou com um dos nossos maiores sonhos, que era permanecer na Champions League.

Sobre a tecnologia, que está presente em quase todos os jogos do mundo, o presidente do Atlético de Madrid afirmou não gostar da ferramenta por ser 'conflituosa e insegura'. No entanto, minimizou a eliminação e disse que o clube irá olhar para frente.

continua após a publicidade

- Não gosto do VAR, mas não estou dizendo isso agora, sempre disse. Não estou criticando o VAR pelo erro do outro dia, que foi um erro do VAR, não do árbitro. Não sei onde viram que a bola tocou na perna do Julián duas vezes. É uma ferramenta conflituosa, não é segura. Todos nós acreditamos que o VAR foi criado para tornar o futebol mais justo, mas acho que foi criado para torná-lo mais injusto, para causar mais problemas e para ter mais críticas ao árbitro e ao VAR.

- O problema com tudo isso é que não importa o quanto você fale ou discuta, o resultado está lá e é imutável. Temos que continuar. Ainda temos o jogo de domingo contra o Barça na liga, que é crucial para nós. Em duas semanas, também temos a segunda partida da Copa do Rei contra o Barcelona, ​​para ver se conseguimos chegar à final - completou Enrique Cerezo.

➡️Caso Julián Alvarez: Messi decidiu Copa de 2022 com pênalti de dois toques

Ao finalizar a entrevista, Enrique Cerezo enviou um apoio aos torcedores do Atlético de Madrid, que ficaram consternados com a eliminação nas oitavas de final da Champions.

- Eles podem ficar tranquilos, temos um time fantástico e não precisamos mais pensar na quarta-feira, faremos o que for preciso. Nosso objetivo é domingo, em nosso estádio, contra o Barça, em uma partida importante da liga.

➡️Uefa e Fifa vão rever regra após pênalti anulado de Alvarez na Champions

Na terceira colocação de La Liga, o Atlético de Madrid entra em campo neste domingo contra o Barcelona, líder do torneio. A distância entre as equipes é de quatro pontos. Na vice-liderança, aparece o Real Madrid, algoz do time na Champions League. O clube de Ancelotti tem a mesma pontuação do Barça, porém com uma derrota a mais.

Como foi Real Madrid x Atlético de Madrid

O dérbi pelo jogo de volta começou como um raio. Aos 40 segundos de jogo, o Atlético de Madrid, que começou com a posse de bola, surpreendeu o Real Madrid, e no primeiro ataque da partida abriu o placar com Connor Gallagher. A pressão colchonera continuou, mas aos poucos os merengues foram saindo para o jogo.

Ainda no primeiro tempo, aconteceu um lance polêmico de um possível pênalti não marcado, onde Vini Jr cruzou e a bola bateu na mão de Giuliano Simeone. Entretanto, o lance não foi o suficiente para dar um gás ao Real Madrid, e o Atlético continuou mais perigoso no jogo.

No segundo tempo, o Real Madrid começou a pressionar mais a defesa do Atlético de Madrid. Os merengues se mantiveram no ataque, porém sem conseguir chegar com perigo na meta de Oblak. Eram os colchoneros que assustavam mais em suas decidas em contra-ataque. Foi nessa tônica que o Real conseguiu sua melhor jogada. Em ataque rápido, a bola chegou para Mbappé, que driblou dois e sofreu o pênalti. Vini Jr foi para a marca, mas não teve sucesso na batida e isolou a bola.

Na prorrogação, o jogo continuou com mais pressão do Real, porém sem chegar com muito perigo no gol de Oblak. O Atletico diminuiu o ritmo e chegou poucas vezes ao ataque, adotando ainda mais uma postura defensiva. No segundo tempo, o astro Vini Jr, que não estava bem na partida, foi substituído por Endrick.

Já nos pênaltis, a polêmica se instaurou. A cobrança de Julián Álvarez foi invalidada devido a dois toques na bola. Desta forma, o Atlético de Madrid desperdiçou duas penalidades, enquanto o Real Madrid apenas uma, avançando às quartas da Champions.