Premier League usa IA para definir calendário da temporada; entenda

A Premier League divulgou a tabela completa para a temporada 2025/26, que terá clássico entre Chelsea e Manchester City na primeira rodada. O calendário da competição foi montado pela empresa "Atos", que usou IA para analisar a possibilidade da logística das 2.036 partidas. Em entrevista ao site oficial da liga, Glenn Thompson, responsável por compilar a lista de jogos, explicou como é feito o processo e as definições dos próximos passos dos times na Premier League.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o profissional, o trabalho começa no início do ano, quando recebe as datas dos jogos. Além de consultar os representantes da liga, a empresa fala com torcedores, federações e partes interessadas que dão suas opiniões sobre o calendário.

continua após a publicidade

— Para mim, é no início do ano, quando recebo as datas dos jogos da Premier League. Tudo é organizado, incluindo as datas internacionais da Fifa, depois as competições europeias de clubes, sendo estas últimas ainda mais complexas desta vez devido aos jogos adicionais nos novos formatos. Depois, a Associação de Futebol adiciona as datas das suas competições. Restam as datas em que você pode jogar partidas do campeonato e da Copa da Liga. Por volta de março, a Premier League envia aos seus clubes um formulário com perguntas como se há alguma data em que eles não desejam jogar em casa — o que é respondido em conjunto com a polícia local — e se há algum time que eles não desejam jogar em casa no Boxing Day.

Liverpool foi campeão da última temporada da Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Thompson também explicou como os jogos são compilados, se há alguma regra a ser seguida e também como são analisas as viagens dos times.

— Começamos quando conhecemos a composição de cada divisão, ou seja, após o último playoff da Football League. Colocamos cada clube em uma grade de pareamento, que define as datas em que jogarão em casa. Para cada data da temporada, o computador de jogos sabe quais clubes jogam em casa e quais jogam fora e então os mistura aleatoriamente para determinar as partidas. Em cada cinco partidas, deve haver uma divisão de três jogos em casa, dois fora ou vice-versa. Um time nunca terá mais de dois jogos em casa ou fora seguidos e, sempre que possível, você jogará em casa e fora em jogos da Copa da Inglaterra. Um clube nunca começará ou terminará a temporada com dois jogos em casa ou dois fora porque seria injusto para uma equipe terminar com dois jogos fora. Durante o período de Natal, se você estiver em casa no Boxing Day, estará ausente no Ano Novo ou em uma data equivalente. Também tentamos manter uma sequência de sábados em casa e fora de casa durante toda a temporada, sempre que possível. Analisamos se há clubes da mesma região viajando nas mesmas linhas de trem da Football League e da Premier League no mesmo dia. Queremos evitar "pontos de estrangulamento" na rede ferroviária e rodoviária. Também informamos ao computador para tentar minimizar as viagens no Boxing Day e no Ano Novo ou em datas equivalentes.

continua após a publicidade

Questionado sobre a influência da temporada anterior no novo calendário, Glenn Thompson disse que a ferramenta analisa se houve problema com a tabela do ano passado para que não haja a repetição. Se for identificado algum problema, o processo é iniciado do zero.

Por fim, o representante da Atos explicou como é feita a verificação da lista afinal. Além disso, afirmou que "não se pode satisfazer a todos".

— Tradicionalmente, os representantes da Premier League, da Football League e da Atos analisam os jogos ao longo de vários dias, analisando cada data da temporada para garantir que, sempre que possível, cumprimos todos os requisitos. O computador é muito útil durante a revisão, pois, se não quisermos um determinado jogo em uma determinada data, ele nos dará datas alternativas para esse jogo. Pode ser que a alteração de uma partida exija 40 outras alterações. Não se pode satisfazer a todos. É um compromisso entre todos os clubes; não se pode fazer nada para favorecer nenhum clube. Há 2.036 partidas entre a Premier League e a Football League em um período de nove meses, e a solução ideal é garantir que todas essas partidas possam ser disputadas conforme o programado.

➡️Manchester City é punido após violar regras do futebol inglês

Veja os jogos da primeira rodada da Premier League 2025/26

⚽ Manchester United x Fulham - sexta-feira - 16 de agosto de 2024 - 16h - Old Trafford

⚽ Ipswich Town x Liverpool - sábado - 17 de agosto de 2024 - 08h30 - Portman Road

⚽ Arsenal x Wolverhampton - sábado - 17 de agosto de 2024 - 08h30 - Emirates Stadium

⚽ Everton x Brighton - sábado - 17 de agosto de 2024 - 08h30 - Goodison Park

⚽ Newcastle x Southampton - sábado - 17 de agosto de 2024 - 08h30 - St. James' Park

⚽ Nottingham Forest x Bournemouth - sábado - 17 de agosto de 2024 - 08h30 - City Ground

⚽ West Ham x Aston Villa - sábado - 17 de agosto de 2024 - 13h30 - Olímpico de Londres

⚽ Brentford x Crystal Palace - domingo - 18 de agosto de 2024 - 10h - Gtech Community Stadium

⚽ Chelsea x Manchester City - domingo - 18 de agosto de 2024 - 12h30 - Stamford Bridge

⚽ Leicester x Tottenam - segunda-feira - 19 de agosto de 2024 - 16h - King Power Stadium