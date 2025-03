Alejandro Garnacho, talento do Manchester United e companheiro de Lionel Messi na Seleção Argentina, alcançou um feito marcante na última rodada da Premier League. O atacante argentino igualou um recorde de Cristiano Ronaldo ao marcar na vitória dos Red Devils por 3 a 0 sobre o Leicester, no último domingo (16).

O atacante de 20 anos alcançou a marca de 14 gols na Premier League antes de completar 21 anos, igualando um recorde registrado por Cristiano Ronaldo em 2006. Curiosamente, quando CR7 atingiu essa marca, Garnacho tinha menos de dois anos de idade, tendo nascido em julho de 2004.

O jogo marcou o fim do jejum de gols de Garnacho, que não marcava no Campeonato Inglês há 16 rodadas, quando fez gol contra o mesmo Leicester no dia 10 de novembro de 2024.

Garnacho já teve a honra de jogar ao lado de duas das maiores lendas do futebol mundial: Lionel Messi, pela Seleção Argentina, e Cristiano Ronaldo, quando o português ainda defendia o Manchester United. Apesar disso, Ronaldo continua sendo sua maior inspiração, com o jovem frequentemente demonstrando influências do estilo de jogo do craque português.

O gol contra o Leicester permitiu que Garnacho igualasse um recorde expressivo da Premier League que pertencia a Cristiano Ronaldo antes dos 21 anos. Com nove partidas restantes na atual temporada, o argentino ainda tem tempo para superar a marca e tornar o recorde unicamente seu.

Embora tenha uma relação próxima com Messi e Ronaldo, Garnacho já esteve no centro de rumores sobre uma possível rivalidade entre os astros. Houveram rumores de que Messi teria deixado de seguir o jovem nas redes sociais devido à sua admiração por Ronaldo, mas a informação foi desmentida. Na realidade, Garnacho mantém uma postura respeitosa e equilibrada, reconhecendo as conquistas de ambos os jogadores.

O que vem por aí para Garnacho ?

Estando de fora da mais recente convocação da Seleção Argentina, Garnacho terá um período de descanso antes do retorno do Manchester United aos gramados em abril. Os Red Devils enfrentam o Nottingham Forest antes de um esperado clássico contra o Manchester City em Old Trafford.