Treinador do Inter Miami confirma data para Lionel Messi retornar

Ausente nas últimas três partidas do Inter Miami por desgaste muscular, Lionel Messi está pronto para retornar aos gramados. Em coletiva que antecede o duelo contra o Cavalier FC, pela Concachampions, o treinador Javier Mascherano confirmou a volta do argentino.

- Leo Messi está entre os relacionados e viajará com o time para a Jamaica. Amanhã nós iremos decidir o que é melhor para a partida, se ele começa ou inicia no banco de reservas. Hoje ele treinou com o time e a sensação é boa. Estamos felizes - disse o treinador.

O Inter Miami viaja para a Jamaica onde irá disputar a partida de volta das oitava de final da Concachampions. A ida, nos Estados Unidos, terminou em 2 a 0 para a equipe de Messi, que não jogou. A última vez do argentino em campo foi no dia 25 de fevereiro, quando marcou contra o Sporting KC.

Messi comemora gol anotado pelo Inter Miami na Concachampions (Foto: Kyle Rivas / Getty Images via AFP)

A Concachampions é um dos torneios que marca o início do calendário de futebol dos Estados Unidos. Caso avance, o Inter Miami enfrentará o Los Angeles FC nas quartas de final. Além da dupla, Vancouver Whitecaps e Los Angeles Galaxy são outros times da MLS ainda vivos na disputa pelo título.

- Sabemos que amanhã será um jogo difícil para nós. É um jogo muito importante, não só para o momento, como também para a temporada inteira porque é nossa chance de chegar às quartas de final - acrescentou o treinador.