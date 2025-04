Ex-funcionário do Flamengo revela suposta premiação polêmica para jogadores

Ex-funcionário do Flamengo, Vinicius Castro participou, nesta segunda-feira (14), do podcast "Só Resenha", no YouTube. O jornalista é ex-assessor de imprensa do Rubro-Negro e foi desligado do clube por Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, este ano. Castro comentou assuntos internos da instituição.

Vinicius Castro falou sobre o planejamento esportivo do Flamengo para o ano de 2025. Na opinião do jornalista, o time não tomou a decisão correta quanto as prioridades do elenco no ano. Presidente do clube, BAP falou publicamente que o Brasileirão é o torneio estabelecido como prioridade na temporada. Castro discordou.

Assim como o ex-assessor, Filipe Luís, treinador do time, também não concorda com essa hierarquia.

- A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Só que se poupou muito no Brasileiro nos últimos anos para jogar nas Copas. Uma escolha minha. Sou eu que escolho quem vai entrar em campo, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas, no adversário que vou enfrentar, na sequência de jogos de jogadores e no que vem pela frente. Eu tomo as decisões. Quando perde, é claro que eu vou ser cobrado. É normal. Isso também me faz crescer. Quando vence, tudo parece muito bonito nas escolhas que a gente faz - disse o técnico.

O jornalista falou no podcast da importância da Libertadores, mencionando anos anteriores em que a competição foi priorizada, mesmo que não publicamente.

- Em 2022, o Flamengo venceu a Libertadores invicto, priorizada, mesmo que não publicamente. Copa do Brasil era prioridade? Não, mas foi avançando. Eu acho que a atual gestão calculou mal quando ela disse que o Brasileirão era prioridade. Na verdade ela deveria ter dito outra coisa. Você não pode colocar um peso no começo da temporada que o Brasileirão é o que vale e não interessa o resto. Inclusive isso está previsto na premiação dos atletas. O que dá a maior premiação para os atletas nessa temporada é se o Flamengo for campeão brasileiro. Se o Flamengo for campeão brasileiro e da Libertadores, é óbvio que a premiação aumenta. Mas, o grosso da premiação dos atletas nessa temporada é se for campeão brasileiro.

Ex-assessor detona gestão atual do Flamengo

Horas antes da participação no podcast, Vinicius Castro já criticava a atual gestão do Flamengo. O jornalista fez uma publicação em seu Instagram pessoal "comemorando" quatro meses da nova diretoria.

- Quase quatro meses da nova gestão do Flamengo... Quase quatro meses de história que vergonharam no departamento de futebol, departamento médico, comunicação e Flamengo TV... Histórias de várzea... Quase quatro meses de "profissionalismo"... Quase quatro meses de nenhuma linha publicada na imprensa - afirmou.