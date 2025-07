Alvo do Olympique de Marseille há algum tempo, Serge Aurier revelou no podcast Kampo que nunca assinaria com o clube do sul da França. Formado nas categorias de base do PSG, o lateral de 32 anos está sem clube desde a saída do Tottenham no meio de 2024, mas garante: "Jamais na vida".

— Já me fizeram essa proposta. Quando (Medhi) Benatia (diretor de futebol do Olympique de Marseille) me falou sobre isso, nunca dei sequência, porque deixei claro que não me interessava. E eu estava sem clube. Mas sou muito leal — afirmou o jogador.

O jogador ainda foi mais dramático e garantiu que "prefere não comer" a assinar com o clube. Aurier jogou no PSG por três temporadas e fez 81 jogos pela equipe, com cinco gols e 14 assistências.

— Está na cabeça. Sou parisiense. Não podia me permitir assinar com o Olympique de Marseille. Você é mais feliz quando vence um Clássico, grita ‘Allez Paris’… Eu não poderia fazer o contrário em um Classique. O que isso teria virado? — completou Aurier.

Aurier está sem clube há mais de um ano

Serge Aurier passou pelo Tottenham antes de ficar sem clube (Foto: AFP)

Serge Aurier está sem clube desde que seu contrato com o Tottenham se encerrou, em junho de 2024. Após sua saída do PSG, na temporada 2017/18, o costa-marfinense pertenceu ao clube inglês até o ano passado. Contudo, desde a temporada 2021/22, esteve emprestado. Primeiro para o Villarreal, da Espanha, e então para Nottingham Forest, da Inglaterra, e Galatasaray, da Turquia.

