Denílson pede técnico com ‘personalidade’ para por Vini Jr no banco da Seleção Brasileira

Denílson tem um nome preferido para suceder o cargo de Dorival Júnior na Seleção Brasileira: Rogério Ceni, treinador do Bahia. Para o ex-jogador, o comandante tricolor não tem "rabo preso" para tomar algumas decisões difíceis relacionadas aos jogadores brasileiros, como Vini Jr. O melhor do mundo pela Fifa, inclusive, foi citado pelo comentarista como um atleta que deveria passar mais tempo no banco de reservas da equipe.

No trabalho de Dorival Júnior à frente da Seleção, Denílson fez críticas pontuais a respeito de decisões baseadas nos últimos jogos. Uma delas foi a falta de "personalidade" em barrar grandes nomes do time titular. Nesse raciocínio, citou Vini Jr como um nome que merecia ser mais vezes substituído.

— Um dos comentários meus nos jogos da Seleção Brasileira é: por que o Dorival não substituiu o Vini? Apesar de ele ter feito o gol que deu um respiro ao Dorival, mas contra Argentina, o que ele fez? Se você olhar a tática, quem estava in loco, a sensação era pior do que na televisão — analisou o ex-ponta.

— Os jogadores no início tentaram fazer uma marcação pressão, que não aconteceu porque a Argentina estava confortável. Então, por que não tirar o Vini? Não é o mesmo do Real Madrid. Por que você não tem a personalidade de tirar o Vini no meio do jogo? Qual é o problema? Não sei o problema que o Dorival tinha de tirar o Vini. O próprio jogador sabe quando não joga bem — completou Denílson.

A avaliação de Denílson foi realizada em novo programa após a rodada inaugural do Brasileirão: "Fechamento SporTV", que aconteceu no domingo (30).

