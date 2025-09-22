Posição de Vini Jr na Bola de Ouro é revelada; saiba qual

A France Football, revista que organiza a cerimônia da Bola de Ouro, revelou a posição de Vini Jr na premiação. O atacante brasileiro, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ficou em 16º lugar na lista dos melhores jogadores do mundo divulgada nesta segunda-feira (22).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última edição da Bola de Ouro, Vini Jr ficou em segundo lugar por ter sido o grande nome do Real Madrid na conquista da Champions League e do Campeonato Espanhol. Desta vez, o camisa 7 não conseguiu repetir o desempenho. A revista France Football adiantou do 30º ou 11° colocado na lista dos melhores jogadores do mundo, e irá divulgar os 10 primeiros individualmente.

continua após a publicidade

Vinícius marcou 24 gols e deu 16 assistências em 66 partidas na última temporada, contando Real Madrid e Brasil. Pelo clube espanhol, o atacante conquistou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, mas viu o Barcelona vencer os demais títulos na Espanha e o PSG ser campeão da Champions.

A Bola de Ouro avalia o rendimento no período da temporada europeia - do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte -, uma das mudanças postas em prática desde março de 2022. A premiação conta com a votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa.

continua após a publicidade

⭐ Com Vini Jr em 16°, veja a lista atualizada da Bola de Ouro 2025

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

3️⃣0️⃣ Michael Olise (Bayern de Munique/França)

2️⃣9️⃣ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool/Alemanha)

2️⃣8️⃣ Virgil Van Dijk (Liverpool/Holanda)

2️⃣7️⃣ Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

2️⃣6️⃣ Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

2️⃣5️⃣ Denzel Dumfries (Inter de Milão/Holanda)

2️⃣4️⃣ Fabián Ruiz (PSG/Espanha)

2️⃣3️⃣ Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

2️⃣2️⃣ Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentina)

2️⃣1️⃣ Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guiné)

2️⃣0️⃣ Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

1️⃣9️⃣ João Neves (PSG/Portugal)

1️⃣8️⃣ Scott McTominay (Napoli/Escócia)

1️⃣7️⃣ Robert Lewandowski (Barcelona/Polônia)

1️⃣6️⃣ Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)

1️⃣5️⃣ Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal/Suécia)

1️⃣4️⃣ Desiré Doué (PSG/França)

1️⃣3️⃣ Harry Kane (Bayern/Inglaterra)

📺 Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.