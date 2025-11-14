400 gols: Mbappé alcança marca histórica e se junta a outras lendas

Kylian Mbappé viveu um momento histórico na sua carreira no dia de ontem. Ao marcar dois gols na vitória da França por 4 a 0 sobre a Ucrânia, nesta quinta-feira (13), o atacante do Real Madrid atingiu a marca de 400 gols na carreira, entrando para um seleto grupo de artilheiros em atividade no mundo.

O camisa 10 também foi peça-chave para garantir a classificação francesa à Copa do Mundo de 2026, competição que ele mira como grande objetivo da geração atual.

— Usaremos esse fracasso na Copa do Mundo de 2022 para nos sairmos melhor em 2026. Conquistar a terceira estrela é o nosso sonho — declarou o astro, lembrando a final perdida para a Argentina no Catar.

A França lidera o Grupo D das Eliminatórias, somando 13 pontos em cinco jogos.

Na cola de Giroud pela artilharia histórica da França

Com os dois gols diante da Ucrânia, Mbappé chegou a 55 gols em 94 partidas pela seleção francesa. Ele agora está a apenas dois gols de alcançar Olivier Giroud, maior artilheiro da história dos Bleus com 57.

A chance do empate — ou ultrapassagem — pode vir já no próximo domingo, diante do Azerbaijão, lanterna do grupo e dono do pior saldo da chave.

Como se dividem os 400 gols de Mbappé

Aos 26 anos, Mbappé chega aos 400 gols como um dos jogadores mais jovens a alcançar o número. A distribuição é a seguinte:

➤ Monaco (2015–2017): 60 jogos, 27 gols

➤ PSG (2018–2024): 308 jogos, 256 gols

➤ Real Madrid (desde 2024): 75 jogos, 62 gols

➤ Seleção Francesa (desde 2017): 94 jogos, 55 gols

Total: 537 jogos, 400 gols (média de 0,74 por jogo)

Na temporada 2025/26, ele soma 23 gols em 20 partidas por clube e seleção.

Mbappé antes do jogo entre França e Azerbaijão (Foto: Franck Fife / AFP)

O clube dos 400 gols: onde Mbappé se encaixa?

A marca de Mbappé coloca o francês no 12º lugar entre os maiores artilheiros em atividade no futebol mundial. A lista é liderada, de forma isolada, por Cristiano Ronaldo.

Maiores artilheiros em atividade – jogos oficiais

953 – Cristiano Ronaldo

894 – Lionel Messi

721 – Lewandowski

600 – Luis Suárez

503 – Benzema

478 – Harry Kane

464 – Cavani

453 – Edin Džeko

450 – Hulk

445 – Neymar

403 – Lukaku

400 – Mbappé

389 – Salah

