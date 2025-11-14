400 gols: Mbappé alcança marca histórica e se junta a outras lendas
Atacante marcou dois gols na vitória da França
Kylian Mbappé viveu um momento histórico na sua carreira no dia de ontem. Ao marcar dois gols na vitória da França por 4 a 0 sobre a Ucrânia, nesta quinta-feira (13), o atacante do Real Madrid atingiu a marca de 400 gols na carreira, entrando para um seleto grupo de artilheiros em atividade no mundo.
O camisa 10 também foi peça-chave para garantir a classificação francesa à Copa do Mundo de 2026, competição que ele mira como grande objetivo da geração atual.
— Usaremos esse fracasso na Copa do Mundo de 2022 para nos sairmos melhor em 2026. Conquistar a terceira estrela é o nosso sonho — declarou o astro, lembrando a final perdida para a Argentina no Catar.
A França lidera o Grupo D das Eliminatórias, somando 13 pontos em cinco jogos.
Na cola de Giroud pela artilharia histórica da França
Com os dois gols diante da Ucrânia, Mbappé chegou a 55 gols em 94 partidas pela seleção francesa. Ele agora está a apenas dois gols de alcançar Olivier Giroud, maior artilheiro da história dos Bleus com 57.
A chance do empate — ou ultrapassagem — pode vir já no próximo domingo, diante do Azerbaijão, lanterna do grupo e dono do pior saldo da chave.
Como se dividem os 400 gols de Mbappé
Aos 26 anos, Mbappé chega aos 400 gols como um dos jogadores mais jovens a alcançar o número. A distribuição é a seguinte:
➤ Monaco (2015–2017): 60 jogos, 27 gols
➤ PSG (2018–2024): 308 jogos, 256 gols
➤ Real Madrid (desde 2024): 75 jogos, 62 gols
➤ Seleção Francesa (desde 2017): 94 jogos, 55 gols
Total: 537 jogos, 400 gols (média de 0,74 por jogo)
Na temporada 2025/26, ele soma 23 gols em 20 partidas por clube e seleção.
O clube dos 400 gols: onde Mbappé se encaixa?
A marca de Mbappé coloca o francês no 12º lugar entre os maiores artilheiros em atividade no futebol mundial. A lista é liderada, de forma isolada, por Cristiano Ronaldo.
Maiores artilheiros em atividade – jogos oficiais
- 953 – Cristiano Ronaldo
- 894 – Lionel Messi
- 721 – Lewandowski
- 600 – Luis Suárez
- 503 – Benzema
- 478 – Harry Kane
- 464 – Cavani
- 453 – Edin Džeko
- 450 – Hulk
- 445 – Neymar
- 403 – Lukaku
- 400 – Mbappé
- 389 – Salah
