Destaque na Ucrânia, treinador brasileiro Gilmar Tadeu enaltece trabalho na Letônia

Gil Paulista integrou a comissão técnica do Riga FC na campanha que encerrou um jejum de 5 anos do título da Liga Nacional

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
14:46
Gilmar Tadeu é técnico do Rigas FC, da Letônia (Foto: Divulgação)
imagem cameraGilmar Tadeu é técnico do Rigas FC, da Letônia (Foto: Divulgação)
No mês em que o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, a trajetória do técnico Gilmar Tadeu ganha destaque como símbolo de representatividade e excelência no futebol mundial. Com uma carreira construída com dedicação e conquistas expressivas, o treinador brasileiro vem se consolidando como um dos promissores nomes brasileiros no cenário internacional de treinadores.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Formado desde 2019 com Licença UEFA PRO, o mais alto nível de certificação para treinadores de futebol na Europa, Gilmar reúne uma bagagem técnica e multicultural expressiva. Neste ano, ele integrou a comissão técnica campeã da Virsliga, a principal liga da Letônia, com o Riga FC, emendando 11 vitórias, a maior sequência de triunfos consecutivos da história da liga.

Além desse feito, também comandou como treinador principal o Must Chao Pa Kei, tendo
passagem vitoriosa, sendo bicampeão consecutivo da Copa de Macau de 2018/19. Outro marco de sua carreira foi ter se tornado o primeiro técnico brasileiro da história do futebol ucraniano, atuando como auxiliar técnico do Metalurh Zaporizhya, um feito histórico em um país de pouca tradição em representatividade racial no esporte.

Em um cenário global cada vez mais atento à inclusão e à equidade, a história de Gilmar é um exemplo de que o talento brasileiro pode ocupar qualquer espaço, em qualquer parte do mundo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Gilmar Tadeu é técnico do Rigas FC, da Letônia (Foto: Divulgação)
