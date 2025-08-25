Arsenal tenta chapéu em rivais por destaque da Bundesliga
Zagueiro pediu para sair do Bayer Leverkusen e atrai interesse de gigantes
O Arsenal pode estar próximo de aplicar um chapéu em Chelsea e Tottenham e assegurar uma das contratações mais surpreendentes da janela de transferências. De acordo com o jornal "The Athletic", os Gunners intensificaram as negociações para contratar o zagueiro Piero Hincapié, que pediu para deixar o Bayer Leverkusen na última semana.
Diante do pedido de Hincapié, o Arsenal trabalha para concluir a operação com um empréstimo com obrigação de compra como base. Os moldes da negociação propostos pelos Gunners visão diminuir o valor inicial pedido pelo Leverkusen: 60 milhões de euros (R$ 377,6 milhões na cotação atual), correspondente à multa rescisória do jogador. Assim, o jornal inglês indica que as tratativas devem ser finalizadas nos próximos dias.
Porém, Mikel Arteta deverá precisar abrir espaço em seu elenco para a contratação do defensor equatoriano. Dessa forma, Jakub Kiwior deve ser o escolhido para deixar o Arsenal. O zagueiro polonês, que não atingiu o nível esperado pelo clube, atrai interesse do Porto e a possível chegada de Hincapié deve acelerar as negociações entre Gunners e Dragões.
Disputa de gigantes por Hincapié
Apesar da posição favorável do Arsenal nas tratativas com o Bayer Leverkusen por Piero Hincapié, outros grandes clubes europeus demonstraram interesse pelo equatoriano. Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Chelsea e Tottenham já foram mencionados como admiradores do zagueiro. Os rivais de Londres chegaram a avançar com propostas, mas não houve entendimento entre as partes, inclusive com o próprio Hincapié, que teria expressado seu desejo de ser treinado por Mikel Arteta.
