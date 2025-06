Porto anuncia contratação de Gabri Veiga, do Al-Ahli

O Porto anunciou, nesta quinta-feira (5), a contratação do meia Gabri Veiga, de 23 anos. O central custou 16 milhões de euros (R$ 102,4 milhões na cotação atual), pagos junto ao Al-Ahly, da Arábia Saudita, em um vínculo com duração até o fim do primeiro semestre de 2030.

- Estou muito contente por esta transferência. Acho que é o melhor para esta fase da minha carreira. O Porto, desde sempre, me fez ter grande confiança neste projeto e, por isso, quero agradecer ao presidente por fazer todo o possível para chegarmos ao acordo e me dar essa confiança, ao treinador e ao Andoni Zubizarreta (diretor esportivo). Todos são incríveis, é com grandes pessoas como eles que este grande clube cresceu e estou muito motivado para representar o clube - declarou o atleta.

O atleta, revelado pelas categorias de base do Celta de Vigo, voltou ao lugar de origem para acertar os últimos detalhes da transferência ao Porto nas últimas semanas e curtir o aniversário durante as conversas. No Dragão, inclusive, utilizará a camisa 17.

A ida de Gabri para o Al-Ahli aconteceu em 2023, ainda aos 21 anos, durante a onda de contratações da Arábia Saudita, em janela que levou nomes como Benzema, Neymar e Roberto Firmino. O central era monitorado por gigantes europeus, como Real Madrid e Barcelona, mas escolheu receber um salário relevante no Oriente Médio, o que lhe rendeu críticas de torcedores do clube da Galícia à época.

🔢 Números de Gabri Veiga no Campeonato Saudita de 2024/25

⚽ 32 jogos

⌛ 2.539 minutos em campo

🥅 7 gols

📤 5 assistências

✅ 20 vitórias

🟰 4 empates

❌ 8 derrotas

