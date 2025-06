O início da 3ª divisão do Campeonato Argentino foi surpreendido na noite da última segunda-feira com uma cena delicada. O meia Dylan Vergara, do Real Pilar, da Argentina, foi surpreendido pela polícia ao tentar entrar no estádio Alfredo Ramos, em Buenos Aires, para torcer pelo time. Com mandado de prisão por tentativa de homicídio contra um jovem de 18 anos, o jogador foi preso e levado à delegacia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida era válida pelo mata-mata da competição contra o Comunicaciones, que levou a melhor e venceu por 1 a 0. Mesmo com o mandado de prisão, o meia Vergara atuou normalmente pelo clube na temporada.

continua após a publicidade

Desde a estreia do torneio, em 08 de fevereiro, o meia de 25 anos disputou sete jogos, fez dois gols e deu uma assistência. O detalhe é que o mandado está vigente desde 28 de janeiro. No entanto, apenas nesta segunda-feira que ele foi detido, quando a polícia descobriu a situação.

Veja o vídeo do meia argentino sendo preso por homicídio

O Real Pilar finalizou a 3ª divisão do Campeonato Argentino na segunda colocação com 19 pontos. Desta forma, disputará um torneio reduzido com times que ficaram até na 9ª posição, uma espécie de mata-mata, para garantir vaga na segunda divisão na próxima temporada. O campeão foi o Midland, que subiu sem precisar dos playoffs.

continua após a publicidade

Números de Dylan Vergara na carreira