Amorim toma atitude sobre Onana após erros contra o Lyon, pela Liga Europa

Pela primeira vez desde que chegou ao Manchester United, o goleiro André Onana não entrará em campo em um duelo da Premier League por opção. De acordo com o jornal "The Athletic", o técnico Ruben Amorim decidiu não relacioná-lo para o jogo contra o Newcastle com o intuito de protegê-lo após os erros contra o Lyon, nas quartas de final da Liga Europa, no meio da semana.

A escolha de Amorim é para que Onana possa "descansar e se desligar" de todas as polêmicas no jogo decisivo, além de se preparar para o duelo de quinta-feira, novamente contra o Lyon, valendo vaga nas semifinais do torneio europeu. O português deseja tê-lo à disposição na decisão.

Desta forma, o goleiro não viajou com a delegação para Newcastle, no sábado. Quem irá assumir o gol do Manchester United na partida deste domingo será Altay Bayindir, que fará sua estreia oficial na Premier League após já ter jogado nos restantes torneios disputados pelo clube, como Europa League, Taça da Liga Inglesa e Taça de Inglaterra.

Ao todo, Altay disputou sete jogos pelo Manchester United, sendo seis nesta temporada, desde que chegou ao clube vindo do Fenerbahçe em setembro de 2023.

Situação de Onana no Manchester United

André Onana foi responsabilizado pela torcida após o empate com o Lyon, na última quinta-feira. O goleiro falhou nos dois gols do time adversário e dificultou a vida da equipe na competição. A situação ficou mais delicada após o meio-campista do clube francês, Nemanja Matic, afirmar que o camaronês é "um dos piores" na história do United.

Recentemente, Onana enfrentou uma situação delicada com sua família. No fim de março, sua esposa, Melanie Kamayou, foi vítima de um assalto violento em Manchester. Desde então, o goleiro tem oscilado no gol do United. No entanto, Amorim não descartou a presença do jogador na Liga Europa, porém optou por não relacioná-lo contra o Newcastle a fim de preservá-lo junto à torcida.

Onde assistir Newcastle x Manchester United

Em jogo válido pela 32ª rodada, o Newcastle recebe o Manchester United neste domingo (13) pela Premier League. A partida será disputada no St. James' Park, em Newcastle, com início previsto para as 12h30 (de Brasília). A transmissão ao vivo será feita pela plataforma Disney+.