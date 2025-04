Manchester United tem pior temporada em sua própria história

Maior campeão inglês, o Manchester United alcançou mais uma marca negativa e caminha para ter sua pior temporada na Premier League. Com a goleada sofrida para o Newcastle no fim de semana, os Diabos Vermelhos, agora, só podem somar 56 pontos até o fim do campeonato. A marca é a pior na história do clube.

Com a derrota para o Newcastle, o United se mantém na 14ª colocação com apenas 38 pontos somados. Faltam seis rodadas para o fim e, caso vença todas as partidas, o time poderia alcançar 56 pontos, dois a menos que sua atual pior marca na história, que é 58, atingida em 2021/22. Naquele ano, a equipe foi comandada por três treinadores e vivia seus últimos dias com Cristiano Ronaldo.

A organização do Manchester United para a, até então pior temporada, foi negativa como um todo. Isso porque a diretoria optou pela manutenção de Erik ten Hag mesmo após um ano muito abaixo do esperado. O holandês teve seu cargo salvo em virtude do título da Copa da Inglaterra. Neste sentido, todas as contratações foram voltadas para o seu estilo de jogo e vontade.

Com dois meses da temporada em andamento, o United o demitiu e contratou Rúben Amorim, que vinha fazendo ótimo trabalho no Sporting, mas possui estilo de jogo bem diferente ao que vinha sendo praticado em Manchester. Neste sentido, o time precisou se adaptar mais uma vez, lidando com as consequências de resultados ruins.

— É uma questão coletiva. Estamos cometendo muitos erros em alguns jogos, e isso dá confiança para os adversários, dá gols, e depois é complicado lidar com tudo. Temos que aceitar que precisamos melhorar para avançar, e tentar fazer as coisas muito melhor no futuro, para não termos uma temporada assim — lamentou Amorim após a derrota para o Newcastle.

A pior temporada do Manchester United pode aumentar

Se engana quem pensa que o número de pontos é o único recorde negativo que o Manchester United pode alcançar nesta temporada. Pelo andar da carruagem, a equipe de Rúben Amorim caminha para atingir outros cinco feitos.

O primeiro envolve a posição na tabela de classificação da Premier League. O pior desempenho aconteceu na última temporada, quando terminaram em oitavo lugar. Hoje, figuram a 14ª colocação.

Já no âmbito de gols sofridos e marcados, a tendência é que outros recordes sejam alcançados. São 38 tentos a favor e 45 contra na atual temporada, sendo que as piores marcadas são 49 (2015/16) e 58 (2023/24), respectivamente. Com a derrota para o Newcastle, o time chegou a 14, igualando recorde de 2023/24. São apenas dez vitórias, sendo o pior número 16, em 2021/22.

➡️ Amorim toma atitude sobre Onana após erros contra o Lyon, pela Liga Europa

Visando diminuir o prejuízo na temporada, o United retorna aos gramados na quinta-feira (17) para receber o Lyon, pelas quartas de final da Liga Europa. A ida, na França, terminou empatada em 2 a 2. O campeão garante vaga na Champions League do ano que vem.