Após chegar a duas finais de copas em 2024, o Atlético-MG superou as expectativas do torcedor brasileiro e, com sua tradição em torneios de mata-mata, alcançou novamente uma decisão. Desta vez, na Sul-Americana: o segundo torneio mais importante da América do Sul, após superar o Independiente del Valle em duas partidas equilibradas.

Agora, o clube aguarda seu adversário, que sairá do confronto entre Lanús e Universidad de Chile, cujo jogo de volta será disputado nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), no estádio Ciudad de Lanús. Além de conhecer o rival, há um fator que desperta grande interesse entre os torcedores do Galo, que o Lance! detalha.

O que aconteceu? 🏟️

A questão tem origem na partida de volta entre Independiente e Universidade do Chile, realizada em 20 de agosto, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda. Na ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0, e na Argentina, aumentaram a vantagem logo aos 11 minutos da primeira etapa. 16 minutos depois, Santiago Montiel recolocou os Rojos no confronto.

Minutos após o gol, uma confusão começou nas arquibancadas, com torcedores de La U incendiando objetos no setor visitante e arremessando cadeiras em direção à torcida adversária. Alguns argentinos chegaram a invadir o campo buscando segurança, enquanto outros cruzaram a grande que separava as torcidas para retaliar as ações dos visitantes. Houve também relatos de pedras e barras de ferro lançadas pelos chilenos contra os rivais. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, hinchas chilenos aparecem pulando da arquibancada para fugir das agressões do adversário.

O segundo tempo chegou a começar, mas a partida foi novamente paralisada após dois minutos, já que o clima continuava tenso nas arquibancadas. Após 20 minutos de espera, a arbitragem mandou os jogadores para os vestiários e também deixou o gramado. O sistema de som do estádio ordenou a saída imediata da torcida visitante. No entanto, uma parcela se recusou a seguir o comando e foi perseguida por torcedores do Independiente, que portavam barras de ferro.

Quem pagou o pato? 🦆

Após avaliação dos incidentes de violência, a Conmebol impôs severas punições aos clubes envolvidos: a Universidad de Chile disputará 14 partidas internacionais sem a presença de sua torcida, sete como mandante e sete como visitante; o clube deverá arcar com penalidade financeira de 270 mil dólares. O Independiente, por sua vez, foi desclassificado da competição e recebeu multa de 250 mil dólares.

Nas quartas de final, a Universidad de Chile superou o Alianza Lima após empatar por 0 a 0 no Peru e vencer por 2 a 1 no Estádio Nacional de Santiago, em partida disputada sem público. Nas semifinais, também com portões fechados, a equipe chilena empatou o jogo de ida com o Lanús por 2 a 2, após um pênalti milagroso nos acréscimos da etapa final. Com o resultado, o confronto de volta permanece totalmente aberto para ambas as equipes.

Como isso afeta o Galo? 🐔

Caso a Universidad de Chile conquiste a classificação, o Atlético-MG poderá disputar a final única da Sul-Americana de 2025, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, com a presença exclusiva de sua torcida, uma vez que a punição imposta à equipe chilena também abrange partidas como visitante. Se o Lanús avançar, os ingressos serão distribuídos de forma equilibrada entre as torcidas, seguindo o modelo adotado desde 2019, quando a Conmebol instituiu finais únicas em suas principais competições continentais.

A decisão está marcada para o dia 22 de novembro, no sábado, sem horário definido. A Conmebol confirmou que a venda de ingressos para a edição de 2025 terá início no começo de novembro. O Atlético-MG busca tornar-se o quinto clube brasileiro a conquistar a Grande Conquista. Athletico-PR, com os títulos de 2021 e 2018, Chapecoense, em 2016, São Paulo, em 2012, e Internacional, em 2008, já inscreveram seus nomes na história da competição.

