O Atlético-MG venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, na noite desta terça-feira (28), e garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana. De quebra, a equipe de Jorge Sampaoli embolsou uma boa quantia pela classificação.

Com a campanha até aqui, incluindo as classificações e vitórias na fase de grupos, o clube mineiro já soma R$ 19,9 milhões em premiações. Pela vaga na final, o Atlético assegurou mais R$ 11,3 milhões, já que tem ao menos o vice-campeonato garantido. Caso conquiste o título, o valor total pode chegar a R$ 36,9 milhões.

Na Copa Sul-Americana, os clubes recebem prêmios por fase disputada, e não apenas pela classificação, como ocorre em outros torneios.

A equipe comandada por Sampaoli vê na competição continental uma oportunidade de retornar à Libertadores após o vice-campeonato brasileiro de 2024 e reforçar o investimento para a próxima temporada. O campeão da Sul-Americana garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Atlético-MG está na final da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tabela de premiação da Sul-Americana

Fase de grupos: 900 mil dólares / R$ 4,8 milhões

Vitória na fase de grupos: 230 mil dólares / R$ 1,24 milhão

Playoff: 500 mil dólares / R$ 2,7 milhões

Oitavas de final: 600 mil dólares / R$ 3,2 milhões

Quartas de final: 700 mil dólares / R$ 3,7 milhões

Semifinal: 800 mil dólares / R$ 4,3 milhões

Vice-campeão: 2 milhões dólares / R$ 11,3 milhões

Campeão: 6,5 milhões dólares / R$ 36,9 milhões

Campanha do Atlético-MG na competição

O Atlético-MG faz uma campanha sólida na Copa Sul-Americana de 2025. Em 14 partidas disputadas até o momento, o time soma sete vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 22 gols marcados e 12 sofridos. As únicas derrotas aconteceram ainda na fase de grupos, diante do Iquique, do Chile, e mais recentemente nos playoffs, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia.



