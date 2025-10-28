Atlético-MG vence o Del Valle e está na grande final da Sul-Americana
O Galo fez valer a força da torcida e bateu por 3 a 1 os equatorianos
O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 na Arena MRV e está classificado para a grande final da Copa Sul-Americana. Os gols do Galo foram marcados por Guilherme Arana, Bernard e Hulk, que quebrou um jejum de 15 partidas sem balançar as redes, Spinelli fez o de honra para os equatorianos.
O alvinegro mineiro enfrenta na decisão, quem passar de Lanús e Universidad de Chile, que jogam a partida de volta na próxima quinta-feira (28), a ida terminou empatada em 2 a 2. A final acontece no dia 22 de Novembro em jogo único no estádio Defensores del Chaco, em Assunção no Paraguai.
Como foi o jogo?
O Atlético começou a partida empurrado pela grande festa da torcida vinda das arquibancadas. Logo aos dois minutos após cobrança de escanteio, Junior Alonso cabeceou e o goleiro Villar salvou o Independiente del Valle.
O Atlético tinha a posse de bola e construía jogadas principalmente pelo lado esquerdo com Dudu, que partia para cima proporcionando chegadas próximo ao gol de Villar, mas sem conseguir finalizar as jogadas. O del Valle se defendia e tentava encaixar um contra ataque mas sem sucesso.
Aos 36 minutos, após uma jogada que iniciou na esquerda, a bola rodou de lado a lado na área, e sobrou na marca do pênalti para Guilherme Arana, que bateu de perna direita e empurrou para as redes abrindo o placar para o Galo.
O gol abriu os caminhos para o Galo que conseguiu marcar o segundo apenas sete minutos depois, aos 43. Em uma bela arrancada pelo meio, Dudu achou Bernard que com bastante frieza cavou por cima do goleiro e explodiu a Arena MRV.
O segundo tempo começou com o Del Valle tentando esboçar algum tipo de reação, mas o Galo se defendia bem e não deixava os equatorianos chegarem perto de sua área.
Sem conseguir entrar na área atleticana o time do Equador tentava chutes de fora da área. Foi desse jeito que conseguiu achar um gol aos 18 minutos. Após um chute de Arroyo, Éverson teve dificuldades para agarrar a bola e deu rebote nos pés de Spinelli, que aproveitou e diminuiu o placar para o Independiente del Valle.
O Galo mesmo com o gol sofrido não deixou os equatorianos crescerem na partida e dez minutos depois, aos 28, fez o terceiro e aumentou o placar. Após bola desviada em lançamento, Hulk ficou cara a cara com o goleiro, e com tranquilidade deslocou Villar, quebrando o jejum de 15 partidas sem marcar.
Após o gol, o del Valle se mandou para o ataque, mas, desorganizado e explorando das bolas aéreas facilitou o serviço da defesa do Galo, que esteve bem postada e manteve o placar para o Atlético.
✅Ficha Técnica
Atlético-MG x Independiente del Valle
Volta- Semifinal - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte)
🥅 Gols: Guilherme Arana (CAM-36'/1°T), Bernard (CAM-43'/1°T), Spinelli (IDV-18'/2°T), Hulk (CAM-28/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Arroyo (IDV), Biel, Éverson (CAM)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Arbitragem: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)
📺 VAR: Christian Ferreyra (URU)
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Junior Alonso, Ruan, Vitor Hugo; Guilherme Arana, Fausto Vera (Saravia), Igor Gomes, Alan Franco (Alexsander); Bernard (Reinier), Dudu (Biel) e Rony (Hulk);
Independiente del Valle (Técnico: Javier Rabanal)
Villar; Fernandez, Carabajal, Schunke e Gustavo Cortez (Loor); Alcivar, Patrik Mercado (Ibarra), Jean Arroyo (Guagua), Sornoza (Zárate) ; Michael Hoyos (Vazquez) e Claudio Spinelli.
