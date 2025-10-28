Atuação de Dudu em Atlético-MG x Del Valle chama atenção: 'Absurdo'

O atacante Dudu foi o nome do primeiro tempo do confronto entre Atlético-MG e Independiente del Valle, desta terça-feira (28), na Arena MRV, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na ocaisão, o camisa 92 protagonizou duas assistências para os dois gols do Galo na partida.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A primeira aconteceu aos 35 minutos. Após uma saída de bola errada da equipe equatoriana, o atacante antecipou uma sobra do goleiro Villar, para tocar na bola e deixar Guilherme Arana livre para marcar.

Posteriormente, Dudu voltou a encantar os torcedores do Galo. Dessa vez, em uma jogada digna de vídeo game. Novamente, após mais um erro na saída de bola da equipe equatoriana, o camisa 92 arrancou em velocidade em um contra-ataque fulminante.

continua após a publicidade

Ao se aproximar da área, o atacante deu um toque preciso e cheio de efeito para Bernard marcar. O companheiro saiu na frente do goleiro Villar e precisou apenas deslocá-lo para balançar as redes. A jogada de Dudu ganhou destaque nas redes sociais; veja a repercussão abaixo: