Jornalista exalta medalhão do Atlético-MG e projeta final da Sul-Americana: 'Favorito'

Galo está na final da Copa Sul-Americana
O Atlético-MG venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, nesta terça-feira (28), na Arena MRV, e se classificou para a final da Copa Sul-Americana. Durante a transmissão da partida, pelo SBT, o jornalista Mauro Beting se rendeu a um medalhão da equipe mineira.
O jogador elogiado pelo comunicador foi o atacante Hulk. Ele entrou durante a segunda etapa do confronto e marcou o terceiro, e decisivo, gol do Galo. Após o feito, Mauro Beting rasgou elogios ao atleta e colocou o Atlético-MG como favorito ao título da Sul-Americana.
- Uma das melhores partidas do Galo em meses, a melhor partida do Dudu em praticamente dois anos, Hulk fazendo gol depois de 15 jogos. Partida para guardar na cabeça do Sampaoli, que está acertando a mão, dizem que o ambiente está legal, que ele tem conversado com os atletas. É um Galo se acertando. Precisa melhorar no Brasileirão, é claro, mas já chegar a final de Sul-Americana não é pouca coisa. E venha quem vier, dá para o Galo ganhar, é favorito - analisou o comentarista.
Como foi Atlético-MG x Independiente del Valle?
O Atlético começou a partida empurrado pela grande festa da torcida vinda das arquibancadas. Logo aos dois minutos após cobrança de escanteio, Junior Alonso cabeceou e o goleiro Villar salvou o Independiente del Valle.
O Atlético tinha a posse de bola e construía jogadas principalmente pelo lado esquerdo com Dudu, que partia para cima proporcionando chegadas próximo ao gol de Villar, mas sem conseguir finalizar as jogadas. O del Valle se defendia e tentava encaixar um contra ataque mas sem sucesso.
Aos 36 minutos, após uma jogada que iniciou na esquerda, a bola rodou de lado a lado na área, e sobrou na marca do pênalti para Guilherme Arana, que bateu de perna direita e empurrou para as redes abrindo o placar para o Galo.
O gol abriu os caminhos para o Galo que conseguiu marcar o segundo apenas sete minutos depois, aos 43. Em uma bela arrancada pelo meio, Dudu achou Bernard que com bastante frieza cavou por cima do goleiro e explodiu a Arena MRV.
