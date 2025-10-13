Por que Mbappé não estará em campo contra a Islândia?
Jogador está se recuperando de lesão sofrida no último jogo
Kylian Mbappé não foi relacionado para o confronto da França contra a Islândia, nesta segunda-feira (13), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi cortado da partida por causa de um problema no tornozelo, que já vinha incomodando o jogador desde antes da Data Fifa.
O desconforto se agravou nos minutos finais do duelo contra o Azerbaijão, quando Mbappé precisou ser substituído. De volta a Madri, exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid descartaram uma lesão grave, mas o clube recomendou repouso e tratamento preventivo para evitar o agravamento do quadro.
Lesão de Mbappé
O atacante ficou fora da lista de relacionados por conta de um problema no tornozelo, detectado ainda antes da Data Fifa. Mbappé sofreu uma leve entorse durante o jogo contra o Villarreal, último compromisso do Real Madrid antes do período de seleções.
Mesmo com o incômodo, o francês atuou contra o Azerbaijão, em Paris, e teve papel decisivo: marcou um golaço e deu assistência para Adrien Rabiot. No entanto, o desconforto aumentou nos minutos finais da partida, obrigando sua substituição.
Após o retorno a Madri, exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid descartaram uma lesão grave. Ainda assim, o clube recomendou repouso e tratamento preventivo, medida semelhante à adotada recentemente com Éder Militão, poupado de compromissos por precaução.
Com isso, Deschamps optou por não levar Mbappé a Reykjavík, priorizando sua recuperação total para os próximos jogos da França e do Real Madrid.
Veja a escalação da França 🔵
⚽ GOL: Maignan
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Upamecano
⚽ ZAG: Saliba
⚽ LTE: Lucas Digner
⚽ MEI: Thauvin
⚽ MEI: Camavinga
⚽ MEI: Manu Koné
⚽ ATA: Olise
⚽ ATA: Mateta
⚽ ATA: Nkunku
