Por que Mbappé não estará em campo contra a Islândia?

Kylian Mbappé não foi relacionado para o confronto da França contra a Islândia, nesta segunda-feira (13), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi cortado da partida por causa de um problema no tornozelo, que já vinha incomodando o jogador desde antes da Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desconforto se agravou nos minutos finais do duelo contra o Azerbaijão, quando Mbappé precisou ser substituído. De volta a Madri, exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid descartaram uma lesão grave, mas o clube recomendou repouso e tratamento preventivo para evitar o agravamento do quadro.

continua após a publicidade

Lesão de Mbappé

O atacante ficou fora da lista de relacionados por conta de um problema no tornozelo, detectado ainda antes da Data Fifa. Mbappé sofreu uma leve entorse durante o jogo contra o Villarreal, último compromisso do Real Madrid antes do período de seleções.

Mesmo com o incômodo, o francês atuou contra o Azerbaijão, em Paris, e teve papel decisivo: marcou um golaço e deu assistência para Adrien Rabiot. No entanto, o desconforto aumentou nos minutos finais da partida, obrigando sua substituição.

continua após a publicidade

Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)

Após o retorno a Madri, exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid descartaram uma lesão grave. Ainda assim, o clube recomendou repouso e tratamento preventivo, medida semelhante à adotada recentemente com Éder Militão, poupado de compromissos por precaução.

Com isso, Deschamps optou por não levar Mbappé a Reykjavík, priorizando sua recuperação total para os próximos jogos da França e do Real Madrid.

Veja a escalação da França 🔵

⚽ GOL: Maignan

⚽ LTD: Koundé

⚽ ZAG: Upamecano

⚽ ZAG: Saliba

⚽ LTE: Lucas Digner

⚽ MEI: Thauvin

⚽ MEI: Camavinga

⚽ MEI: Manu Koné

⚽ ATA: Olise

⚽ ATA: Mateta

⚽ ATA: Nkunku

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.