menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Por que Mbappé não estará em campo contra a Islândia?

Jogador está se recuperando de lesão sofrida no último jogo

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/10/2025
15:53
Mbappé antes do jogo entre França e Azerbaijão (Foto: Franck Fife / AFP)
imagem cameraMbappé antes do jogo entre França e Azerbaijão (Foto: Franck Fife / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Kylian Mbappé não foi relacionado para o confronto da França contra a Islândia, nesta segunda-feira (13), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O atacante foi cortado da partida por causa de um problema no tornozelo, que já vinha incomodando o jogador desde antes da Data Fifa.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desconforto se agravou nos minutos finais do duelo contra o Azerbaijão, quando Mbappé precisou ser substituído. De volta a Madri, exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid descartaram uma lesão grave, mas o clube recomendou repouso e tratamento preventivo para evitar o agravamento do quadro.

continua após a publicidade

Lesão de Mbappé

O atacante ficou fora da lista de relacionados por conta de um problema no tornozelo, detectado ainda antes da Data Fifa. Mbappé sofreu uma leve entorse durante o jogo contra o Villarreal, último compromisso do Real Madrid antes do período de seleções.

Mesmo com o incômodo, o francês atuou contra o Azerbaijão, em Paris, e teve papel decisivo: marcou um golaço e deu assistência para Adrien Rabiot. No entanto, o desconforto aumentou nos minutos finais da partida, obrigando sua substituição.

continua após a publicidade
Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)
Mbappé em jogo da França contra o Azerbaijão pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)

Após o retorno a Madri, exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid descartaram uma lesão grave. Ainda assim, o clube recomendou repouso e tratamento preventivo, medida semelhante à adotada recentemente com Éder Militão, poupado de compromissos por precaução.

Com isso, Deschamps optou por não levar Mbappé a Reykjavík, priorizando sua recuperação total para os próximos jogos da França e do Real Madrid.

Veja a escalação da França 🔵

⚽ GOL: Maignan
⚽ LTD: Koundé
⚽ ZAG: Upamecano
⚽ ZAG: Saliba
⚽ LTE: Lucas Digner
⚽ MEI: Thauvin
⚽ MEI: Camavinga
⚽ MEI: Manu Koné
⚽ ATA: Olise
⚽ ATA: Mateta
⚽ ATA: Nkunku

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias