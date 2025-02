Ancelotti sai em defesa de Cristiano Ronaldo após polêmica

Cristiano Ronaldo ganhou as redes sociais nos últimos dias após uma declaração polêmica. O astro afirmou se considerar o melhor jogador da história, acima de astros como Messi, Pelé e Maradona, e gerou forte discussão pública sobre o tema.

Questionado sobre a aspa do atacante em entrevista coletiva, o atual técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do camisa 7 e disse concordar com a opinião.

- Cristiano marcou e está marcando uma época no futebol. Para mim, ele foi sim o melhor da história. Também pois me ajudou muito com os gols que marcou para me deixar tranquilo na área técnica do Real - brincou o comandante.

Em seguidas entrevistas a veículos espanhóis, Ronaldo declarou ser o melhor da história e o jogador mais completo, e questionou análises que não o colocam nesta posição de topo do futebol.

- Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso, e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo - afirmou.

📋⚽ Ancelotti e Cristiano formaram dupla vitoriosa em Madri

Os dois trabalharam juntos justamente no Real, entre 2013 e 2015. A primeira temporada foi a mais vitoriosa, quando conduziram os Merengues ao décimo título da Champions League e findaram um incômodo jejum de mais de uma década sem a taça europeia.

Sob o comando de Ancelotti, Cristiano fez 101 jogos e anotou 112 gols. No período, a dupla também ergueu as taças da Copa do Rei e da Supercopa da Uefa, antes do fim de 2014-15, quando o ciclo do italiano se encerrou.

Carlo Ancelotti e Cristiano Ronaldo juntos no Real Madrid (Foto: Gerard Julien / AFP)

Enquanto o lusitano permaneceu no clube até 2018, Ancelotti concretizou seu retorno antes do início de 2021-22 e voltou a escrever seu nome na história merengue. Em sua segunda passagem, conduziu uma nova geração, de nomes como Vini Jr e Bellingham, a outras duas conquistas de Champions, e tornou-se o primeiro técnico tetracampeão da competição.