Cristiano Ronaldo fecha ciclo dos 30 anos com mais gols que com 20

Antes de completar 40 anos, Cristiano Ronaldo fez seu último jogo na faixa dos 30 anos na importante vitória do Al-Nassr contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 0. Destaque do jogo, o capitão português marcou dois gols e chegou ao 923º gol na carreira em jogos oficiais, chegando cada mais próximo da conta dos 1000 tentos. O atacante fechou o ciclo dos 30 anos com mais gols do que nos 20.

➡️ Cristiano Ronaldo provoca MLS, de Messi: ‘Obviamente pior que o Saudita’

Nessa última década, dos 30 aos 39 anos, Cristiano marcou 460 gols, 16 a mais do que na faixa dos 20 aos 29 anos, quando anotou 444 gols atuando por clubes e seleções. Antes dos 20 anos, ele ainda marcou 19 gols.

Em comparação com o português, Pelé, antes de completar 30 anos, havia feito 635 gols em 550 partidas oficiais na carreira, atuando por Santos e seleção brasileira. Dos 30 anos em diante, foram 127 gols em 275 jogos. Seu grande rival na Espanha, Messi, depois dos 30 anos, marcou 285 gols. Antes dos 30, o argentino já havia anotado 571 gols.

Para se ter ideia, Cristiano Ronaldo tem mais gols depois dos 30 do que outros craques do futebol internacional fizeram em toda a carreira, como o holandês Robin Van Persie (322), o colombiano Radamel Falcao (339), o inglês Wayne Rooney (360) e o marfinense Didier Drogba (367).

Desde que fez 39 anos, o jogador disputou 56 jogos e marcou 50 gols, além de dar oito assistências. O português está em incrível forma e nos últimos oito jogos, o gajo marcou 10 gols. Na temporada, são 21 gols em 25 partidas, além de quatro assistências. Cristiano Ronaldo é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita com 15 gols.

Os gols de Cristiano Ronaldo por idade

Menos de 20 anos – 19 gols em 113 jogos (0,17 média)

Entre 20 e 29 anos – 444 gols em 605 jgos (0,73 média)

Entre 30 e 39 anos – 460 gols em 543 jogos (0,85 média)