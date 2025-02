A paz entre Real Madrid e Cristiano Ronaldo parece ter finalmente sido selada. Logo na virada de terça para quarta-feira (5), o clube publicou, em suas redes sociais, uma mensagem de felicitações ao português, que completa 40 anos.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo fecha ciclo dos 30 anos com mais gols que com 20

- Querido Cristiano, nós do Real Madrid queremos te mandar uma felicitação carinhosa por seu aniversário de 40 anos. Todos os madridistas são orgulhosos da lenda que você é e do que representa para a nossa história. Feliz dia com sua família e pessoas queridas - escreveu o clube.

Esta é a primeira vez que os espanhóis publicam algo relacionado ao aniversário do astro desde sua conturbada saída do clube, em 2018. Na ocasião, Ronaldo havia acabado de conduzir os Merengues à terceira conquista seguida de Champions League, mas optou por encerrar o ciclo e acertou transferência rumo à Juventus.

continua após a publicidade

Cristiano chegou a Madrid em 2009, um ano após ter sido eleito o melhor jogador do mundo com a camisa do Manchester United. Em nove anos na capital ibérica, superou a marca de 450 bolas na rede e construiu uma galeria vasta de troféus.

🔢 Estatísticas de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid

⚽ 438 jogos

⌛ 37.835 minutos em campo

🥅 451 gols

📤 120 assistências

🏆 Títulos: 4 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 2 Copas do Rei, 2 troféus de La Liga, 2 Supercopas da Espanha e 3 Supercopas da Uefa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Somado a isso, CR7 ainda tem recordes históricos pelo Real: é o maior artilheiro, o jogador com mais gols em uma única temporada (61), o maior marcador em jogos de La Liga (312), entre outros números que o incluem na lista de maiores da história blanca.