Zé Ricardo analisa possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo

O Flamengo busca na atual janela de transferência a contratação do meia Lucas Paquetá, do West Ham, da Premier League. Ao Lance!, o treinador Zé Ricardo, que trabalhou com o jogador no clube carioca nas categorias de base e no profissional, analisou o possível retorno do atleta.

Durante uma participação no programa "Fut & Papo", da Lance TV, o técnico chamou atenção para o momento em que o meia pode retornar ao Brasil. Zé Ricardo destacou o fato de Lucas Paquetá se encontrar no auge físico, mental e técnico da carreira. Ele declarou torcida pela transferência.

— Seria egoísmo meu falar que projetei ele. Muitos profissionais participaram. Ele é um talento. Tecnicamente ele sempre foi acima da média. O problema dele era físico, onde ele precisou melhorar. Na transição do juvenil para os juniores, teve uma grande evolução. Na época, em que fui treinador dele, ele jogou em quatro posições, tendo qualidade em todas elas — iniciou o treinador.

— Não tenho nenhuma informação privilegiada, mas torço muito para que ele retorne. Tem apenas 28 anos, está em uma idade ótima, no ápice da forma física, técnica e emocional. Se vier, chegará no auge, em um ano de Copa do Mundo — concluiu.

Lucas Paquetá no Flamengo?

O Flamengo confirmou o interesse na contratação de Lucas Paquetá e está disposto a fazer um dos maiores investimentos de sua história para repatriar o meia. De acordo com a direção rubro-negra, o clube admite abrir o cofre e pagar cerca de 40 milhões de euros ao West Ham para contar com o jogador já no início da temporada. A negociação, no entanto, é considerada complexa e envolve entraves importantes do lado inglês.

Na Inglaterra, a informação é de que o West Ham não pretende liberar Paquetá de forma imediata. O clube londrino aceita discutir uma eventual venda apenas após o término da temporada e, ainda assim, trabalha com a exigência de um valor superior aos 40 milhões de euros que o Flamengo estaria disposto a oferecer neste momento. A equipe inglesa considera o brasileiro peça fundamental na luta contra o rebaixamento da Premier League, competição na qual ocupa atualmente a 18ª colocação.

Apesar da resistência do West Ham, o Flamengo já avançou em um ponto considerado decisivo: o acordo com o atleta. O clube carioca se acertou com Lucas Paquetá e agora aposta na vontade do jogador como principal estratégia para destravar a negociação. Internamente, a diretoria rubro-negra relembra um episódio histórico semelhante, ocorrido em 1995, quando Romário utilizou seu peso e desejo pessoal para convencer o Barcelona a liberá-lo para retornar ao Flamengo.

Segundo informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em atitudes recentes. O meia solicitou para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Mesmo estando fisicamente apto, ele ficou fora do confronto, disputado no último domingo, que terminou com vitória do West Ham por 2 a 1. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao futebol brasileiro.