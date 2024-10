Guardiola desabafa sobre lesões de jogadores do City na Data Fifa

Pep Guardiola gesticula durante jogo do Manchester City (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 06:45 • Manchester (ING)

Em entrevista coletiva, antes do duelo entre Manchester City e Sparta Praga pela Champions League, o técnico Pep Guardiola desabafou sobre a lesão sofrida pelo lateral-direto Kyle Walker enquanto esteve à serviço da Inglaterra. O espanhol pediu para que haja contato dos treinadores das seleções com os técnicos dos clubes para falar das condições físicas dos atletas.

➡️ Messi jogará com câmera no peito para transmitir jogo do Inter Miami no Tiktok

- Antes, quando eu era jogador, os treinadores das seleções ligavam e conversavam com os técnicos dos clubes. Agora, ninguém fala mais com ninguém. Na primeira ou segunda temporada do (ex-técnico da Inglaterra) Gareth (Southgate) ele até me ligava, mas ninguém mais liga mais - reclamou Pep Guardiola.

Na visão do espanhol, as conversas entre as partes serão benéficas e ajudarão a evitar novos incidentes, assim como ocorreu com John Stones. Na temporada passada, o zagueiro se machucou durante amistoso entre Inglaterra e Bélgica. Ele ficou longo tempo ausente e só voltou no empate por 0 a 0 com o Arsenal, pela Premier League.

Além de Walker, outra peça fundamental que desfalcará o City é o meio-campista Kevin de Bruyne. Ainda sem o camisa 17, o clube inglês enfrenta o Sparta Praga, na terceira rodada da Fase de Liga da Liga dos Campeões.

- A contusão do Kevin não é muito séria, mas ele ainda não se sente 100% bem. Temos que lembrar que ele não tem mais 22 anos. Ele tem que estar em forma física perfeita para mostrar seu futebol. Sem estar confortável, ele não consegue expressar seu potencial. Ele ainda não se sente bem, então vamos esperar. Ele tem que estar 100% para voltar - explicou o espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional