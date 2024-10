Real Madrid perde duas estrelas para clássico com o Barcelona

Jogadores do Real Madrid celebram gol diante do Borussia Dortmund (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 09:33 • Madri (ESP)

Apesar de conquistar grande virada na Champions League, o Real Madrid precisará encarar duas más notícias durante a preparação para o clássico com o Barcelona, por La Liga. Após o duelo, o meia Rodrygo e o goleiro Courtois foram diagnosticados com lesões e desfalcarão a equipe no dérbi.

Rodrygo deixou o campo diante do Borussia Dortmund já nos minutos finais, sentindo a parte posterior da coxa direita. O lance da contusão aconteceu no gol da virada merengue - o time saiu perdendo por 2 a 0 -, quando o brasileiro se esticou para evitar uma saída pela linha de fundo e deu origem ao tento anotado por Lucas Vázquez.

Já Courtois, por outro lado, ficou no gramado durante os 90 minutos, mas o clube comunicou, nesta quarta-feira (23), que o belga sentiu o adutor da perna esquerda. A tendência é que fique fora de ação por pelo menos duas semanas.

Existe a possibilidade de Endrick receber sua primeira oportunidade como titular em um El Clásico, substituindo seu compatriota. Carlo Ancelotti deve tomar a decisão durante as próximas atividades em Valdebebas; Arda Güler, Camavinga e Tchouaméni também estão entre as opções do italiano.

O confronto diante do Barcelona acontecerá no sábado (26), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. Caso vença, o Real se iguala em pontos com o rival (24 a 24) e ultrapassa pelo critério de confronto direto, assumindo assim a liderança do Espanhol.

