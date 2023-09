O zagueiro Dante, com passagens de sucesso por clubes do alto escalão europeu, tem presença confirmada na Masterclass de Felipe Ximenes, em parceria com o Lance!, no dia 19 de setembro, às 19h30 (de Brasília). Você poderá acompanhar a aula ao vivo e gratuita para aprender um pouco mais sobre a gestão dentro do futebol.



+ Já pensou trabalhar com futebol? Participe da nossa Masterclass com Felipe Ximenes e descubra oportunidades