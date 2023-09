Outro que não perdoa na frente do goleiro é o jogador Pedro, do Flamengo. Ele é o segundo maior artilheiro do futebol brasileiro na temporada, com 27 gols em 43 jogos. Desde que retornou ao futebol do Brasil em 2021 para o Rubro-Negro, o atacante sempre figurou na lista de maiores artilheiros da terra do penta. O artilheiro já soma 142 jogos pelo Fla, com 73 gols.