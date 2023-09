As principais dúvidas na escalação do Timão envolvem Bruno Méndez e Rojas. Ambos foram convocados por suas respectivas seleções durante a Data Fifa, mas não entraram em campo na terça-feira (12). Como a seleção paraguaia jogou na Venezuela, a logística deve impedir que Rojas esteja com a delegação alvinegra. Já o zagueiro uruguaio deve ser relacionado, mas começará no banco de reservas.