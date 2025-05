Dois gols já bastam para destacar um jogador em campo. Três viram um “hat-trick” histórico. Mas quando um atleta marca quatro gols em uma mesma partida, o feito recebe um nome especial: pôquer ou pôquer-trick. Na última semana, esse raro acontecimento foi protagonizado por Sorloth, do Atlético de Madrid, e Mané, do Al-Nassr, que marcaram quatro vezes em seus respectivos jogos e reacenderam o uso da expressão.

O termo tem origem no pôquer, jogo de cartas no qual “pôquer” ou “quadra” representa uma das mãos mais difíceis, formada por quatro cartas do mesmo valor. A analogia esportiva surgiu para simbolizar o grau de dificuldade e raridade de marcar quatro gols em uma partida de futebol.

Pôquer é uma raridade no futebol

Ao longo da história, poucos atletas atingiram esse feito em grandes competições. Na Copa do Mundo, apenas sete jogadores marcaram quatro ou mais gols em um mesmo jogo, entre eles o brasileiro Ademir de Menezes, que fez um pôquer contra a Suécia em 1950.

Na Liga dos Campeões da Europa, o número também é restrito: foram apenas 18 ocasiões com jogadores atingindo essa marca. Messi e Lewandowski aparecem mais de uma vez na lista. O único brasileiro a realizar tal feito na competição foi Luiz Adriano, que marcou quatro vezes pelo Shakhtar Donetsk contra o BATE Borisov em 2014.

No futebol nacional, o colombiano Rodallega foi o último a alcançar um pôquer no Brasileirão. Em 2021, ele marcou todos os gols do Bahia na vitória por 4 a 2 sobre o Fortaleza. Outros nomes recentes que balançaram as redes quatro vezes em uma mesma partida, incluem Pedro, pelo Flamengo, e Mastriani, pelo América-MG.

- Um poker é um momento raro, independentemente do contexto, seja no pôquer ou no futebol. Em ambos os esportes, é quase uma garantia de vitória- afirma Roberto Lifschitz, diretor de marketing da Federação Mundial de Poker, entidade criada no Brasil para unificar a comunidade internacional do jogo.

A relação entre futebol e pôquer não se limita ao vocabulário. Muitos jogadores de futebol são fãs do esporte de cartas. Neymar, por exemplo, é embaixador da PokerStars desde 2015 e participa com frequência de torneios. Já o austríaco Mario Mosböck abandonou o futebol profissional aos 21 anos para se dedicar ao pôquer e hoje representa a CoinPoker, plataforma de pôquer com criptomoedas.