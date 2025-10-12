Caso Asencio: vítima retira acusação contra zagueiro do Real Madrid

O zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, pode estar perto de uma absolvição no processo judicial que enfrenta na Espanha. A segunda vítima envolvida no chamado “Caso Asencio” decidiu retirar a acusação contra o jogador, que é investigado por crimes contra a privacidade relacionados ao vazamento de um vídeo sexual ocorrido em 2023.

De acordo com o relato, a jovem – que era menor de idade na época dos fatos – afirmou em depoimento que o jogador “pediu desculpas por uma indiscrição reprovável” e destacou que seu comportamento “foi diferente do dos outros réus”. A decisão representa uma mudança significativa no caso, uma vez que as duas denunciantes já desistiram das acusações contra o defensor.

Com as vítimas fora do processo, caberá agora ao Ministério Público espanhol decidir se mantém as acusações ou se arquiva o procedimento. Segundo fontes próximas à investigação, o desfecho pode ocorrer nas próximas semanas, o que tende a clarificar o horizonte jurídico de Asencio, que segue treinando normalmente com o elenco do Real Madrid.

Raúl Asencio em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda o caso ⚖️

O processo contra Raúl Asencio teve início em setembro de 2023, quando duas jovens – uma delas menor – denunciaram a gravação e o compartilhamento de um vídeo íntimo sem consentimento. O episódio teria acontecido em junho de 2023, em um clube privado nas Ilhas Canárias, envolvendo o defensor e três ex-jogadores das categorias de base do Real Madrid.

Embora não tenha participado da gravação, Asencio foi acusado de solicitar o vídeo e repassá-lo a outra pessoa. Segundo o Código Penal espanhol, essa conduta pode configurar crime contra a intimidade, mesmo sem envolvimento direto na filmagem. O Ministério Público chegou a pedir dois anos e meio de prisão e multa de 5 mil euros para o jogador.

Durante a investigação, o juiz responsável reconheceu que não há indícios de participação do zagueiro na gravação e destacou que sua conduta diferiu da dos demais acusados. A primeira vítima já havia perdoado o atleta em setembro, afirmando que “aceitou livremente o pedido de desculpas” e que não desejava sua punição criminal.

Asencio se pronuncia sobre o caso

Desde o início das investigações, Raúl Asencio negou qualquer envolvimento criminoso. Em comunicado divulgado em maio, o defensor afirmou “nunca ter praticado atos que violassem a liberdade sexual de mulheres, especialmente de menores”, e reiterou confiança total na Justiça espanhola.

O Real Madrid, por sua vez, tem adotado uma postura de silêncio institucional sobre o tema. O clube manteve o jogador integrado ao elenco principal, e o técnico Xabi Alonso chegou a utilizá-lo em partidas de La Liga e da Champions League, mesmo após o avanço do processo judicial.

