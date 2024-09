Novo uniforme do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:22 • Barcelona (ESP)

O Barcelona anunciou, nesta quarta-feira (4), o lançamento da segunda camisa para a temporada 2024/25, em parceria com a Nike. Em uma homenagem aos 125 anos do clube, o uniforme alternativo marca o retorno do modelo todo preto, ao prezar pela simplicidade.

Em suas redes sociais, o Barcelona divulgou detalhes sobre o modelo. O novo uniforme, assim como o principal, é uma homenagem ao 125º aniversário do clube espanhol. A camisa é predominantemente toda preta, com uma listra em cada lado das cores do Barça, e o escudo centralizado.

Novo uniforme do Barcelona (Foto: Divulgação/Barcelona)

O valor divulgado é algo que difere do mundo do futebol, sendo considerada a das camisa mais caras de todas, de acordo com o jornal "Mundo Desportivo". Feita em parceria com a Nike, a peça poderá ser comprada por 115 euros (R$ 716), a versão para torcedores, e 150 euros (934 reais), com as tecnologias usadas para os atletas.

Para a divulgação, o Barcelona contou com grandes nomes do clube atualmente, como Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Dani Olmo. Além das craques Ewa Pajor, Jana Fernàndez e Francisca Nazareth, que fazem parte do time feminino do Barça.

