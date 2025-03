Pochettino projeta Estados Unidos como melhor seleção do mundo

Sede da Copa do Mundo de 2026 ao lado de México e Canadá, os Estados Unidos seguem alimentando cada vez mais o futebol. O intuito é fazer com que o esporte seja dominante, assim como basquete, atletismo, entre outros. Para Mauricio Pochettino, a melhor seleção, em breve, pode ser a deles.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Precisamos parabenizar a federação e todos os doadores envolvidos, que estão ajudando a desenvolver o esporte, porque ele é o número um no mundo. Porque em cinco ou dez anos, com certeza podemos ser o número um no mundo — disse o treinador dos Estados Unidos em conversas com jornalistas locais.

continua após a publicidade

Pochettino tem 53 anos e assumiu o comando dos EUA em setembro do ano passado. O argentino tem currículo renomado, tendo passado por times de relevância na Europa, como Chelsea, PSG e Tottenham, onde obteve seu maior sucesso ao chegar em uma final de Liga dos Campeões.

— É realmente importante que construamos nosso próprio time. Não se trata apenas das características dos jogadores, trata-se da disciplina e da atmosfera que queremos criar na seleção nacional. Precisamos de 23 ou 26 jogadores que fiquem felizes em estar no elenco e queiram ajudar a seleção nacional em todas as posições. Temos que criar essa boa energia. Porque, caso contrário, será difícil — comentou.

continua após a publicidade

(Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

➡️ Time europeu comete gafe e homenageia jogador vivo com minuto de silêncio; entenda

Além de projetar os EUA como a melhor seleção do mundo, Pochettino também comentou sobre o peso de sediar uma Copa do Mundo. Para ele, soma-se a importância de que o país está acostumado a vencer em outros esportes e, por isso, possui a cultura de títulos.

— Acho que a pressão estará lá porque somos anfitriões. É um país onde a mentalidade é sobre vencer. No esporte, em tudo que os americanos estão envolvidos, eles querem vencer. Essa é a cultura. Claro, haverá pressão, mas uma pressão bem-vinda. Isso significa que vamos sentir a adrenalina que precisamos sentir — completou.