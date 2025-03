O zagueiro Petko Gancev foi homenageado, neste domingo (16), durante o empate por 1 a 1 do Arda Kardzhali, seu ex-clube, contra o Levski Sofia, pela primeira divisão do Campeonato Búlgaro. As equipes lamentaram a "morte" do jogador que estava vivo, com um minuto de silêncio, mas não conferiram se a notícia do falecimento era verdadeira antes da cerimônia em campo. A diretoria do time búlgaro, inclusive, fez um pedido de desculpas ao atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Caros jornalistas e fãs do Arda, a diretoria deseja se desculpar com seu ex-jogador e seus entes queridos após compartilhar informações falsas sobre sua morte. Desejamos a ele muitos anos de felicidade e saúde e que continue acompanhando o sucesso do Arda - publicou o clube.

continua após a publicidade

Ambas as equipes se alinharam perto do círculo central, curvando suas cabeças em homenagem a Ganchev antes do início do confronto da liga local. O erro só foi descoberto no intervalo, quando a assessoria do Arda entrou em contato com a emissora que transmitia a partida para esclarecer que a informação sobre a morte do ex-atleta não era verdadeira.

Atualmente, Ganchev, um zagueiro de 28 anos, joga pelo Dobrudzha Dobrich, na segunda divisão búlgara. Durante sua passagem pelo Arda - entre 2020 e 2022 -, ele jogou 21 partidas e marcou um gol. Após a cerimônia com um minuto de silêncio, o ex-jogador contou à imprensa búlgara como reagiu à "descoberta" que foi de vivo para "morto" em tom irônico.

continua após a publicidade

Relato de Petko Ganchev

- Cheguei 10 minutos atrasado (para o pontapé inicial) porque tinha um trabalho pessoal. Enquanto dirigia para casa, meu telefone começou a tocar muito. Estacionei em frente à nossa casa, entrei no quintal e minha esposa me recebeu chorando, gritando: 'Petko, Petko, anunciaram na TV que você morreu!' - revelou o ex-zagueiro ao site búlgaro "BLITZ".

- Quando ouvi as notícias terríveis, me servi um pequeno conhaque. Ser enterrado vivo é muito estressante, realmente - ironizou.

Agora, o Arda Kardzhali volta a campo no dia 30 de março, quando enfrenta o PFK Beroe pelo Campeonato Búlgaro.