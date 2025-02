Técnico do Barcelona deve barrar astro em decisão pela Copa do Rei

Em jogo que vale vaga nas semifinais da Copa do Rei, o Barcelona enfrenta o Valencia nesta quinta-feira (6), às 17h30 (de Brasília), no Mestalla. Para a partida, o treinador blaugrana, Hansi Flick, deve poupar um dos principais nomes do ataque na temporada: Robert Lewandowski.

continua após a publicidade

➡️ Clubes se articulam contra pressão do Real Madrid na arbitragem do Campeonato Espanhol

De acordo com o Mundo Deportivo, de Barcelona, o motivo da decisão é dar descanso ao veterano, que lidera o elenco em gols marcados na temporada, com 30 em 32 partidas. Com a decisão, quem deve ganhar oportunidade entre os titulares é Ferran Torres, que soma dez participações em gols vindo do banco de reservas.

A opção pelo espanhol, aliás, já se mostrou um sucesso no último encontro do Barcelona com o Valencia, pela La Liga, no dia 26 de janeiro. Com o centroavante titular poupado, o time catalão goleou por 7 a 1, e Ferran Torres anotou o segundo gol da equipe no triunfo. No último treinamento antes da partida decisiva, Hansi Flick deu indícios de que deve repetir a decisão no setor de ataque.

continua após a publicidade

Lewandowski é provável desfalque do Barcelona pela Copa do Rei (Foto: Josep Lago/AFP)

Por outro lado, em comparação ao time que goleou o adversário na Catalunha, o comandante alemão deve ter um retorno importante ao time titular. Pedri, que foi desfalque no jogo por conta de uma virose estomacal, deve retornar à dupla de volantes da equipe ao lado de Frenkie de Jong.

Companheiros de ataque de Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal são esperados no time titular. Fermín López, que protagonizou uma das maiores atuações da carreira com dois gols e duas assistências na goleada contra o Valencia, também deve estar no onze inicial.

continua após a publicidade

Provável escalação do Barcelona pela Copa do Rei

Szczesny; Koundé, Eric; Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. (Técnico: Hansi Flick)

Nesta quinta-feira (06), o Valencia e Barcelona se enfrentam pelas quartas de finais da Copa do Rei. O jogo acontecerá na casa do Valencia, em Mestalla, na Espanha. A bola rolará às 17h30 (de Brasília) e o confronto será transmitido ao vivo na ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional