O Barcelona não deu chance ao Valencia pelas quartas de final da Copa do Rei 2024-25. Com hat-trick de Ferran Torres, substituto de Lewandowski e revelado na base valenciana, o time catalão venceu por 5 a 0 e avançou às semifinais do torneio, junto dos rivais Atlético e Real Madrid. Fermín López e Lamine Yamal completaram a goleada no Mestalla na tarde desta quinta (6).

Valencia 0x5 Barcelona: como foi o jogo?

Os confrontos contra o Barcelona foram uma demonstração da fragilidade defensiva do Valencia na temporada 2024-25. A goleada por 7 a 1, no dia 26 de janeiro, pela La Liga, acendia um alerta para os donos de casa, e mesmo assim, a história se repetiu no Mestalla. Antes mesmo dos 30', os visitantes venciam a partida por 4 a 0: Ferran Torres, revelado nas categorias de base do clube valenciano, foi autor de um hat-trick, e Fermín López completou o placar elástico na primeira etapa.

Ferran Torres celebra gol pelo Barcelona nas quartas de final da Copa do Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

Abatido com o resultado até o intervalo, o Valencia não demonstrou poder de reação na segunda etapa. Por outro lado, o Barcelona, mesmo confortável com a goleada, seguia com o controle do jogo e atacava esporadicamente, por meio da individualidade de Lamine Yamal pelo lado direito do ataque. Aos 14', a joia de La Masia aproveitou assistências de Raphinha - a segunda no jogo - para anotar o quinto gol do Barcelona, em uma falha bisonha de Dimitrievski.

Com o resultado, o Barcelona avança às semifinais da Copa do Rei junto de Atlético, Real Madrid e Real Sociedad. Os confrontos serão definidos via sorteio, pela RFEF (Real Federação de Futebol Espanhola), na próxima quarta-feira (12).

Show catalão na Copa do Rei

✅ FICHA TÉCNICA

VALENCIA 0x5 BARCELONA

QUARTAS DE FINAL - COPA DO REI



🗓️ Data e horário: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mestalla, em Valencia (ESP);

🥅 Gols: Ferran Torres (3'/1°T, 17'/1ºT e 30'/1ºT); Fermín López (23'/2ºT); Lamine Yamal (14'/2ºT) (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Sadiq, Pérez (VAL)

⚽ ESCALAÇÕES

VALENCIA (Técnico: Carlos Corberán)

Dimitrievski; Aarons, Mosquera, Diakhaby (Tárrega), Gasiorowski. Vázquez; Pérez (López), Guillamón (Barrenechea), Pepelu e Canós (Jaime); Sadiq (Rafa Mir)

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Eric; Cubarsí (Martínez), Balde; De Jong, Pedri (Olmo), Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha (Casadó)

