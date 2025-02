Assista ao vídeo de como ficará o novo Camp Nou após reforma

O Barcelona planeja uma reforma grandiosa para o Camp Nou. Em suas redes sociais, o Barça divulgou imagens de como ficará o estádio após a reforma. O tradicional palco do futebol mundial está em obra desde junho de 2023, com previsão de utilização em novembro de 2024, mesmo sem que as obras estejam concluídas. A estimativa é o estádio seja finalizado em 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No vídeo, é possível observar alguns detalhes da nova arena após as obras, como os telões em uma estrutura suspensa bem ao centro no estádio, e o mirante, localizado em cima da cobertura. Além do interior, que conta com uma estrutura moderna e inovadora, em todos os setores.

continua após a publicidade

Em novo projeto chamado de "Espai Barça", o complexo esportivo contará com a modernização tecnológica e a sustentabilidade para o espaço. Além da expansão que terá no estádio com ampliação de sua capacidade, de 99 mil para 110 mil torcedores.

Imagens do novo Camp Nou após reforma (Foto: Divulgação/ Barcelona)

➡️ Manchester City recebe premiação bilionária da Premier League; veja valores de todos os clubes

Ao todo, o projeto envolve a reforma não apenas do novo Camp Nou, chamado de "Spotify Camp Nou", mas de toda área do complexo. O novo Palau terá nova estrutura e maior capacidade, com adaptação para diferentes esportes, além de melhora nas áreas sociais.

continua após a publicidade

Com promessa de ser o "maior e mais inovador complexo esportivo", o Barcelona reuniu cerca de 1,5 bilhão de euros em investimento para a reforma e concretização de novo projeto, baseado na renda adicional que será gerado pelo projeto.