Mbappé se pronuncia após polêmicas no Real Madrid: 'Exageradas'

O estafe de Kylian Mbappé, um dos principais nomes do Real Madrid, quebrou o silêncio nesta terça-feira (5) e se manifestou sobre as críticas ao atacante nas últimas semanas. Em comunicado enviado à "AFP", os representantes afirmaram que as acusações são fruto de uma "interpretação exagerada" dos fatos, especialmente em relação à viagem do jogador à Sardenha, na Itália, durante a recuperação de uma lesão muscular.

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A declaração ocorre em meio a um ambiente de tensão no Real Madrid. O clube não tem mais chances de título na LaLiga, foi eliminado da Champions League e vê o Barcelona a um empate de conquistar o campeonato nacional justamente no próximo El Clásico, no domingo (10), no Camp Nou. Nesse cenário, Mbappé se tornou um dos principais alvos das críticas da torcida e da imprensa.

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Viagem na recuperação de uma lesão é pivô das polêmicas

O episódio mais recente ocorreu no último domingo (3). Enquanto o Real Madrid vencia o Espanyol por 2 a 0 fora de casa, Mbappé foi visto em Cagliari, na Sardenha, ao lado da atriz espanhola Ester Expósito, apontada como sua namorada.

O jogador se recupera de uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda, diagnosticada em 27 de abril. A viagem, embora autorizada pelo clube e pelo departamento médico, teve repercussão negativa entre torcedores e internamente.

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A imagem do atacante em solo italiano contrastava com a necessidade de concentração do time em uma reta final de temporada já irreversível. Ao chegar a Madrid, ele desembarcou do avião particular apenas 12 minutos antes do início da partida contra o Espanyol. Foi nesse contexto que o estafe do jogador emitiu a nota.

"Algumas das críticas se baseiam em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação estritamente controlado pelo clube, sem refletir a realidade do envolvimento diário de Kylian e seu trabalho para a equipe", diz o comunicado .

Arbeloa e Mbappé vivem 'guerra fria' no Real Madrid

O técnico Álvaro Arbeloa, cujo futuro no cargo é incerto, foi questionado sobre o assunto após a partida contra o Espanyol. Inicialmente, afirmou que "cada jogador faz o que considera apropriado no seu tempo livre; não é da minha conta". No entanto, minutos depois, o treinador deixou uma frase que muitos interpretaram como uma indireta ao craque.

– Não construímos o Real Madrid com jogadores de smoking, mas com jogadores que terminam a partida com as camisas cobertas de suor e lama, graças ao seu esforço, sacrifício e perseverança – disse o treinador.

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Esta não é a primeira polêmica envolvendo Mbappé desde que chegou ao Real Madrid. Entre os episódios que geraram ruídos estão:

A viagem a Estocolmo (2024): Durante uma pausa internacional enquanto se recuperava de lesão, o francês foi flagrado em uma casa noturna na capital sueca, o que gerou críticas na França. A ida a Paris para tratar o joelho: Mbappé deixou Madrid para se recuperar na França com médicos particulares, o que levantou suspeitas sobre o diagnóstico do departamento médico merengue. Na ocasião, o jogador negou qualquer erro do clube e disse que a relação seguia "saudável". Discussão com um membro da comissão técnica: Em treinamento na véspera da viagem a Sevilha, no fim de abril, o atacante discutiu asperamente com um membro da comissão técnica que atuava como auxiliar durante um exercício, chamando-o de forma ríspida após ser marcado em posição de impedimento.

Companheiros estariam insatisfeitos com Mbappé

Apesar do momento turbulento, os números de Mbappé são indiscutíveis. Ele soma 41 gols em 41 jogos nesta temporada por todas as competições, sendo o artilheiro do elenco. Em La Liga, são 24 gols. No entanto, para parte da imprensa espanhola e da torcida, falta algo além dos números.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o comportamento do camisa 10 tem gerado um progressivo distanciamento no vestiário. A percepção de falta de comprometimento defensivo, ecoada por setores do clube e do elenco, é uma das razões para o desgaste.

Mbappé lamenta gol do Benfica contra o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Enquanto isso, Vini Jr vem ganhando espaço como liderança. O brasileiro, que recentemente protagonizou atuações decisivas na ausência de Mbappé, conta com o carinho e o apoio do grupo e da comissão técnica, cenário diferente do vivido pelo francês. Apesar da boa relação entre os dois em campo, a posição de Vini Jr dentro do elenco se fortalece a cada jogo.

A corrida contra o relógio para o El Clásico

Mbappé agora tenta se recuperar a tempo do clássico de domingo. A partida pode garantir o título ao Barcelona, que precisa apenas de um empate.

O atacante passará por exames nesta quarta-feira (6) para avaliar suas condições. Mesmo em dia de folga, foi visto treinando sozinho em Valdebebas, em um sinal de esforço para voltar à equipe.

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