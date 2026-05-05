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Veja gol em Arsenal x Atlético de Madrid: Saka abre o placar

Equipes se enfrentam pela semifinal da Champions League

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
16:55
Atualizado há 0 minutos
Saka abre o placar em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraSaka abre o placar em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)
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O Arsenal saiu na frente do placar no confronto contra o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (5), no Emirates Stadium, pelo jogo decisivo da semifinal da Champions League. O inglês Bukayo Saka foi o responsável por balançar as redes para os Gunners.

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O gol aconteceu no final da primeira etapa. O cronômetro marcava 44 minutos, quando Trossard recebeu pela esquerda, fintou a marcação e finalizou rasteiro. Na sequência, Oblak fez a defesa do arremate no primeiro momento, mas deixou a bola viva na área colchonera.

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Lá estava Buakyo Saka, entre os defensores do Atlético de Madrid para marcar. O camisa 7 conseguiu sair na frente da dupla Dávid Hancko e Le Normand, e assim, empurrou a bola para o fundo do gol.

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Veja o gol abaixo:

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