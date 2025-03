Nesta quinta-feira (20), o Paraguai enfrenta o Chile em um confronto válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ocorrerá no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 20h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV2 (TV fechada) e Globoplay (streaming). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Peru, lanterna das Eliminatórias, vive uma fase difícil e precisa urgentemente de uma vitória para se aproximar da zona de classificação. A equipe tem o pior retrospecto na tabela e conseguiu apenas uma vitória em 12 partidas disputadas. São sete derrotas e quatro empates, acumulando 7 pontos na tabela. A seleção está 6 pontos atrás da Bolívia.

Bolivia em sessão de treino para os confrontos contra o Peru e Uruguai pelas eliminatórias (Foto: Aizar Raldes/AFP)

A Bolívia também enfrenta dificuldades nas Eliminatórias e precisa de um bom resultado fora de casa para se manter na briga. Apesar de estar na zona de classificação para a próxima fase, a seleção não vem em boa fase nas últimas partidas que disputou, perdendo duas vezes e empatando uma, acumulando uma sequência sem vitórias.

➡️ Confira as informações do jogo entre Peru e Bolívia:

✅ FICHA TÉCNICA

13º RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 22h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Lima, em Lima (PER)

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming)

PERU: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano e Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña e Edison Flores; Gianluca Lapadula, Piero Quispe e Álex Valera

BOLÍVIA: Guillermo Viscarra; José Sagredo, Luís Haquín e Marcelo Suárez; Gabriel Villamil, Boris Céspedes e Ramiro Vaca; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Henry Vaca