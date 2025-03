Uma das principais peças do Fluminense, Jhon Arias foi convocado para defender a seleção da Colômbia na próxima Data Fifa. O meia ficará a disposição do treinador Néstor Lorenzo para os confrontos contra Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O primeiro compromisso será justamente diante da Seleção Brasileira, no dia 20 de março, às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois, o adversário será o Paraguai, no dia 25, às 21h, no Metropolitano Barranquilla. Além de Arias, outros atletas que atuam no Brasil também foram convocados, como Rafael Borré (Internacional), Richard Ríos (Palmeiras) e Santiago Arias (Bahia).

Jhon Arias chegou ao Fluminense em 2021 e rapidamente se destacou, tornando-se protagonista nas conquistas do Carioca de 2022 e 2023, bem como da Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). A primeira convocação do meia para a seleção foi em 2022 e, em 2024, foi titular absoluto no vice-campeonato da Copa América, disputada nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Classificação das eliminatórias

A Colômbia está em quarto na classificação das eliminatórias sul-americanas, com 19 pontos - empatada em pontos com o Equador, em terceiro. Na sequência vem o Brasil, com 18, e o Paraguai, com 17. Os jogos de março valerão pela 13ª e 14ª rodadas, restando então Peru, Argentina, Bolívia e Venezuela no caminho colombiano para definição das vagas na Copa do Mundo de 2026.

Confira a convocação da Colômbia

(Foto: divulgação/FCF)

Goleiros: Camilo Vargas (Atlas FC), David Ospina (Atletico Nacional) e Álvaro Montero (Millonarios);

Defensores: Carlos Cuesta (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Bahia), Johan Mojica (Mallorca), Yerry Mina (Cagliari), Dávinson Sánchez (Galatasaray) e Cristian Borja (America);

continua após a publicidade

Meias: Kevin Castaño (River Plate), Jorge Carrascal (Dinamo Moscou), James Rodríguez (León), Richard Ríos (Palmeiras), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Juanfer Quintero (América de Cali), Juan Portilla (Talleres) e Jhon Arias (Fluminense);

Atacantes: Jhon Durán (Al-Nassr), Luis Díaz (Liverpool), Rafael Borré (Internacional), Jhon Córdoba (Krasnodar), Luis Sinisterra (Bournemouth) e Marino Hinestroza (Atlético Nacional).