Real Madrid divulga novo uniforme que celebra atmosfera do Bernabéu

O Real Madrid divulgou nesta sexta-feira (08) seu novo uniforme número três para a temporada 2025/2026. No tom azul e com gola branca, a camisa presta homenagem à cor dos assentos do antigo estádio Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

Além da inspiração nos emblemáticos assentos azuis, a nova peça traz as tradicionais três listras da Adidas em branco e em formato serrilhado, numa alusão à clássica caixa azul “Bluebird” das chuteiras da marca.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No interior da camisa, um detalhe especial chama a atenção: a frase “90 minutos no Bernabéu são muito longos”, uma referência à pressão vivida pelos adversários que enfrentam o Real Madrid em seu estádio.

continua após a publicidade

Com isso, o uniforme presta homenagem à mística do Bernabéu e à atmosfera imponente que o estádio proporciona em noites decisivas.

— Fabricada com materiais de última geração, a nova camisa conta com a mais avançada tecnologia da Adidas para otimizar a ventilação e manter os jogadores frescos durante os jogos. A camisa 2025/26 já está disponível nas lojas oficiais do Real Madrid, em shop.realmadrid.com, em lojas Adidas selecionadas e no site adidas.com/football — disse o clube em nota oficial.

Os jogadores escolhidos para apresentar a nova camisa foram Vini Jr., Mbappé, Jude Bellingham, Militão e Alaba, estrelas do futebol masculino, e Linda Caicedo, grande promessa do futebol feminino do clube.

continua após a publicidade

Linda Caicedo (centro) veste o novo terceiro uniforme do Real Madrid 2025/2026 (Foto: Divulgação/ Real Madrid)

Endrick vestirá qual número no Real Madrid?

O Real Madrid definiu que a data para o retorno de Endrick aos treinos sob comando de Xabi Alonso será a partir do dia oito de setembro. O brasileiro se recupera de uma lesão muscular e estará à disposição do treinador após a próxima Data Fifa, segundo o "Marca".

Na atual temporada, Endrick seguirá vestindo a camisa 16, assim como fez em seu primeiro ano como jogador do Real Madrid. O dono da nove será Gonzalo García, que foi o artilheiro do Mundial de Clubes e herda o número utilizado por Mbappé em 2024/2025.