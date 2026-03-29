Inter Miami imortaliza craque e anuncia 'Arquibancada Leo Messi' em novo estádio

O Inter Miami deu mais um passo para consolidar o legado de Lionel Messi na Flórida. O clube anunciou oficialmente que o Nu Stadium, novo estádio da franquia com inauguração prevista para os próximos meses, contará com um setor inteiramente dedicado ao astro argentino: a "Arquibancada Leo Messi".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Messi no duelo entre Inter Miami e LAFC (Foto: Frederec J. Brown/AFP)

Desde sua chegada em 2023, Messi transformou o Inter Miami de uma franquia estreante em um fenômeno global de marketing.

A homenagem não é apenas simbólica. O setor será personalizado com elementos que remetem à carreira do astro argentino, proporcionando uma experiência imersiva aos torcedores. A ideia é que o novo estádio, com capacidade para 25 mil pessoas, nasça sob a mística do camisa 10, consolidando o legado de Messi na MLS mesmo após sua futura aposentadoria.

continua após a publicidade

Com previsão de inauguração completa para os próximos meses, o Nu Stadium promete ser um dos centros esportivos mais modernos do planeta.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

A importância de Lionel Messi para o Inter Miami transcende o marketing, refletindo-se em uma galeria de troféus que cresceu exponencialmente desde sua chegada. O craque argentino foi o grande protagonista das conquistas da Leagues Cup (2023), o primeiro título da história do clube, além da Supporters' Shield (2024) e do inédito título da MLS Cup em 2025.

Ao lado de Messi, nomes históricos como Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba reeditaram a mística dos tempos áureos do Barcelona, elevando o patamar técnico da equipe. Antes dessa 'revolução argentina', o clube já havia pavimentado seu caminho com figuras de peso como o artilheiro Gonzalo Higuaín e o campeão mundial francês Blaise Matuidi