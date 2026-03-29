Centroavante rouba a cena, marca dois e deixa Kvaratskhelia para trás na Geórgia; veja gols

Enquanto os holofotes do futebol europeu costumam focar em Khvicha Kvaratskhelia, a história da seleção da Geórgia ganhou um novo e impactante capítulo neste domingo (29). Na vitória por 2 a 0 sobre a Lituânia, o centroavante Mikautadze não apenas decidiu o amistoso, como também desbancou o astro do Paris Saint Germain na disputa pela artilharia histórica da equipe nacional.

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Após sofrer um pênalti em jogada individual, a expectativa geral era que Kvaratskhelia assumisse a cobrança para ampliar seus números. No entanto, Mikautadze chamou a responsabilidade, pegou a bola e, com extrema frieza, converteu a penalidade que ele mesmo sofreu.

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Com o primeiro gol, ele empatou com o astro do PSG. Mas o destino reservava mais: aos 39', o camisa 9 apareceu novamente para balançar as redes, selar o placar e chegar à marca de 21 gols pela Geórgia, deixando Kvara para trás, que estacionou nos 20 gols.

Se Kvaratskhelia é o motor criativo e a alma técnica, Mikautadze provou ser o finalizador implacável que o país precisava. Ao assumir o pênalti e buscar o segundo gol, o atacante demonstrou a personalidade de quem sabe que vive o melhor momento da carreira.

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Geórgia vence a Lituânia por 2 a 0 com dois gols de Mikautadze, que ultrapassa Kvaratskhelia na artilharia (Foto: Giorgi Arjevanidze / AFP)

A "ultrapassagem" na artilharia coloca tempero extra para os próximos compromissos da seleção georgiana, que agora desfruta de uma dupla de ataque letal e em constante competição saudável pela história. Para a Lituânia, restou apenas observar o nascimento de uma nova hegemonia estatística no ataque adversário.