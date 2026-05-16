Chelsea tenta exorcizar 'fantasma' para vencer a Copa da Inglaterra

No dia 19 de maio de 2018, o Chelsea bateu o Manchester United por 1 a 0 e se tornou octacampeão da Copa da Inglaterra. Porém, desde então, o time londrino nunca mais venceu uma copa nacional, mesmo chegando a seis finais em oito anos. Em 2026, os Blues terão uma nova oportunidade de exorcizar o "Fantasma de Wembley" diante do Manchester City após uma temporada ruim.

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Nessas seis finais, o Chelsea acumula traumas, principalmente na Copa da Inglaterra, em que foi vice-campeão por três ocasiões seguidas: em 2020, para o Arsenal; em 2021, para o Leicester City; e em 2022, para o Liverpool. Na Copa da Liga, também teve derrotas duras, principalmente em que as disputas de pênaltis foram o principal problema.

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O não de Kepa

O primeiro vice veio na Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City, no dia 24 de fevereiro de 2019, duas semanas após os Citizens golearem os Blues por 6 a 0 pela Premier League. Mesmo com o favoritismo do City, os comandados por Maurizio Sarri conseguiram equilibrar as ações e levar a partida à prorrogação.

No tempo extra, o goleiro Kepa sentiu dores e ia ser substituído por Willy Caballero, conhecido por pegar pênaltis. Porém, o espanhol se recusou a sair, bateu boca com o treinador italiano e seguiu em campo. Com o 0 a 0 no placar, o duelo foi aos pênaltis, em que Arrizabalaga chegou a pegar a cobrança de Sané, mas falhou no de Agüero. Nas batidas do Chelsea, Jorginho e David Luiz desperdiçaram e os Blues amargaram o vice-campeonato.

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Kepa se recusou a sair na final da Copa da Liga Inglesa de 2019 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Polêmicas com a arbitragem

Em uma temporada marcada pela pandemia da COVID-19, Chelsea e Arsenal fizeram a final da Copa da Inglaterra 2019/20 apenas em agosto. Sem público em Wembley, os Blues abriram o placar cedo, com Pulisic, aos cinco minutos. Porém, Aubameyang empatou ainda na primeira etapa e virou na reta final do segundo título para dar, por enquanto, o primeiro título de Mikel Arteta no comando dos Gunners.

Os jogadores e torcedores do Chelsea ficam na bronca com essa final, já que a arbitragem de Anthony Taylor foi muito questionada. O meia Kovacic foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo após uma dividida com Granit Xhaka, em que o croata recebeu o pisão do suíço. Outra reclamação foi a defesa com as mãos, fora da área, de Dibu Martínez.

O Arsenal venceu a Copa da Inglaterra após vencer o Chelsea por 2 a 1 (Foto: Adam Davy/AFP)

Golaço de Tielemans

O Chelsea chegou a mais uma final da Copa da Inglaterra em 2021, dessa vez contra o Leicester City. Favorito a ganhar o título, o time treinado por Thomas Tuchel havia acabado de se tornar finalista da Champions League — na qual venceria o Manchester City na decisão semanas depois — e teria a chance de vencer o primeiro troféu da temporada.

Porém, após falha na marcação no meio-campo, Youri Tielemans acertou chute de rara felicidade e abriu o placar ao Leicester na final. Nos acréscimos, Ben Chiwell chegou a empatar o placar, mas o gol foi anulado e o Chelsea amargou mais um vice em Wembley.

Com gol de Tielemans, o Leicester City conquistou a Copa da Inglaterra sobre o Chelsea (Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP)

Pênaltis contra o Liverpool

Campeão europeu, o Chelsea encontrou o Liverpool na decisão da Copa da Liga Inglesa de 2022. Em um jogo tenso, com muitos gols perdidos para ambos os lados, a final se encaminhou para os pênaltis. Após 10 cobranças certas de cada lado, foi a vez dos goleiros cobrarem. No lado dos Reds, Caoimhín Kelleher superou Kepa e acertou a batida; porém, na vez dos Blues, o arqueiro espanhol isolou a cobrança e viu os Blues perderem mais uma final de copa nacional.

Ao fim da temporada, os times voltaram a se encontrar na final da Copa da Inglaterra, com o placar persistindo em 0 a 0 após o fim do tempo regulamentar e da prorrogação. Nos pênaltis, Azpilicueta perdeu a segunda cobrança dos Blues, mas Mendy pegou a de Mané e deixou o Chelsea vivo. Porém, Mount parou em Alisson nas alternadas e Tsimikas converteu sua cobrança para coroar o segundo título do Liverpool sobre os Blues na temporada.

Em 2022, o Liverpool conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra sobre o Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Liverpool, outra vez

O Chelsea chegou à final da Copa da Liga Inglesa em 2024 após passar por momentos conturbados após a saída de Roman Abramovich e a chegada da BlueCo no comando esportivo do clube. O adversário foi novamente o Liverpool, que vinha com o elenco mexido, com muitos jovens no banco de reservas.

Na partida, a equipe de Mauricio Pochetino apostou nos contra-ataques e teve diversas chances de abrir o placar, principalmente com Gallagher e Jackson. Porém, na reta final da prorrogação, Virgil van Dijk subiu mais alto que a defesa londrina e marcou o gol do título dos Reds.

Em 2024, o Liverpool voltou a bater o Chelsea na final da Copa da Inglaterra (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Agora vai?

Oito anos e seis finais disputadas depois, o Chelsea tem mais uma chance de voltar a vencer a Copa da Inglaterra e superar os traumas das finais disputadas em Wembley. A temporada não foi boa, com dois treinadores demitidos, um interino no comando e com chance remota de vaga na Champions League, mesmo parecendo ser promissora após o título do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Porém, se tem algum time que consegue florescer no caos, é o Chelsea. Mesmo em temporadas conturbadas, em que já teve troca de treinador e vestiário rachado, conquistou grandes troféus e pode conquistar mais um para suavizar as feridas do passado e do presente.

Cole Palmer comemora terceiro gol do Chelsea contra Wolverhampton na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

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