Firmino volta a marcar, Al Sadd se aproxima de vaga na Champions da Ásia

O Al Sadd obteve uma vitória por 2 a 0 sobre o Tractor FC, do Irã, nesta terça-feira (10), em partida válida pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. O resultado, construído no segundo tempo, contou com um gol do atacante Roberto Firmino e foi determinante para as pretensões da equipe catari no torneio, permitindo a entrada do clube no grupo dos oito times que avançam à próxima fase.

Desempenho e gols da partida

Após um primeiro tempo sem gols, o placar foi aberto aos 16 minutos da etapa final pelo espanhol Rafa Mújica, após assistência de Akram Afif. O segundo gol ocorreu aos 44 minutos, quando o meia brasileiro Claudinho serviu Roberto Firmino, que finalizou para definir o resultado. Este foi o 12º gol de Firmino em 23 jogos pelo Al Sadd, sendo o seu segundo na atual edição da competição asiática.

Ao comentar o desempenho da equipe, Firmino ressaltou o caráter de recuperação do clube no torneio.

— Realmente, não começamos muito bem a competição, mas a gente vem numa campanha de recuperação. Sabíamos das dificuldades, porque o Tractor ainda não tinha perdido e contava com a melhor defesa do nosso grupo. Mas fizemos uma segunda etapa muito boa e tivemos tranquilidade para conquistar essa vitória — declarou o atacante.

Roberto Firmino em ação pelo Al Sadd (Foto: Divulgação Al Sadd)

Cenário na tabela de classificação

Com os três pontos conquistados fora de casa, o Al Sadd chegou aos 8 pontos e ocupa a oitava posição do Grupo A, o limite da zona de classificação para as oitavas de final. O grupo é liderado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, com 19 pontos, seguido pelo Al Ahli, com 14 pontos. O Tractor FC, apesar da derrota, permanece na disputa pelas vagas subsequentes.

No Grupo B, a liderança é do Vissel Kobe, do Japão, que soma 16 pontos. O Al Sadd agora volta suas atenções para as rodadas finais da fase de grupos, buscando consolidar a vaga nos mata-matas da principal competição de clubes do continente.

