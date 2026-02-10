Yuri Matias celebra chegada de compatriota ao Ajman e projeta sequência na liga

O zagueiro Yuri Matias comentou a contratação do meia Guilherme Biro pelo Ajman Club. O jogador, com passagens pelo Corinthians, chega à equipe dos Emirados Árabes Unidos por empréstimo junto ao Sharjah, com vínculo válido até o encerramento da atual temporada da UAE League.

Com a chegada de Biro, o elenco do Ajman passa a contar com quatro atletas brasileiros. Yuri Matias ressaltou o impacto positivo da presença de compatriotas para o ambiente e para o desempenho coletivo da equipe na elite nacional.

Grupo brasileiro e objetivos na temporada

Em declarações sobre o novo reforço, Yuri Matias demonstrou otimismo quanto à permanência do time na primeira divisão e a busca por posições superiores na tabela de classificação.

— Sempre é bom quando temos brasileiros em nosso time. Já tínhamos três e agora fechamos o squad. Temos o objetivo de manter o time na elite e vamos conseguir. Nosso time vinha jogando bem e o resultado não estava vindo. Graças a Deus no último jogo aconteceu. É seguir assim que o objetivo será alcançado — afirmou o zagueiro.

Yuri Matias em ação pelo Ajman (Foto: Divulgação)

Situação na tabela e trajetória de Yuri Matias

O Ajman ocupa atualmente a 8ª colocação da UAE League, somando 17 pontos após 15 rodadas. A equipe vem de uma vitória sobre o Ittihad Kalba, resultado que encerrou uma sequência de partidas sem vencer e estabilizou o clube no meio da tabela.

Yuri Matias consolidou sua carreira no exterior após uma breve passagem pelo América-PE. Antes de chegar ao futebol dos Emirados Árabes, o defensor acumulou experiência em ligas da Europa e da Ásia, atuando pela Académica (Portugal), Tractor Club (Irã), Gaz Metan (Romênia) e Neftçi (Azerbaijão). Em sua última passagem pelo clube do Azerbaijão, o zagueiro registrou 71 partidas e marcou 10 gols entre as temporadas 2023/2024 e 2024/2025.

